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Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması

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#Koç Holding#Yapı Kredi#KAP
Koç Holdingden Yapı Kredi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 16:22

Koç Holding, bünyesindeki Yapı Kredi'nin satılacağı yönünde çıkan iddialar üzerine Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu.

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Koç Holding’den KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.”

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#Koç Holding#Yapı Kredi#KAP

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