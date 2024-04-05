Koç Holding'den önemli Yapı Kredi açıklaması

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dhabi'nin Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığına dair haberler ortaya çıktı. FAB'ın 7.9 milyar dolar değerindeki Yapı Kredi'yi satın almak için görüşmeler de yapıldığı öne sürüldü.

KOÇ HOLDİNG AÇIKLAMA YAPTI

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunduğuna dair yabancı haber ajanslarında çıkan gelişmelere yönelik Koç Holding açıklama yaptı.

Koç Holding, satış görüşmelerinin her zaman yapılabilmekte olduğu belirtirken açıklama yapmayı gerektirecek gelişmenin olmadığı kaydetti.

Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapan Koç Holding, alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olduğunu ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte gelişme bulunmadığını duyurdu.

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Koç Holding'den yapılan açıklama şöyle:

Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır.

Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.