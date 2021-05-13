E-Vergi Levhası Nedir Ve Nasıl Sorgulanır?

Vergi levhasının duvarda asılı olma zorunluluğu kaldırılmış olsa da bu konu ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. İsteyen vergi mükellefleri hala işletmelerine vergi levhalarını asabiliyor. Sadece bu belgenin bulundurulması ve yetkililer tarafından talep edildiği zaman ibraz edebilmesi gerekir.

E-Vergi Levhası Nedir?

E- vergi levhası, işletmelerin vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlar için verilmesi gereken vergi miktarlarını gösteren içerik ve şekli Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan bir belgedir. Vergi levhası, zamanla işverenler tarafından sorgulanabilir ve incelenebilir.

E-Vergi Nasıl Sorgulanır?

Alışveriş yaptığınız ya da hizmet aldığınız bir iş yerinin vergi levhasını internet üzerinden sorgulama imkanı bulabilirsiniz. E-vergi levhası sorgulaması işlemi ile vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan, istediğiniz zaman iş yerinin vergi durumuna ve tüm bilgilerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E- vergi levhası, iki internet sitesinden yararlanarak sorgulaması yapabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Vergi Levhası Sorgulama: E-devlet kapısı hizmeti ile pek çok farklı işlemi devlet kurumlarına gitmeden gerçekleştirme ve sorgulama yapma imkanı bulabilirsiniz. Pek çok işlem gibi vergi levhası için de E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle T.C. kimlik numaranız ve PTT şubelerinden edinebileceğiniz şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı e-Vergi Levhası Sorgulama sekmesine tıkladıktan sonra sistem sizden sorgulamak istediğiniz iş yeri sahibinin T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası bilgilerinden birini ister.

Aynı zamanda hangi ilde olduğunu ve işletmenin hangi vergi dairesine bağlı olduğu gibi soruları da cevaplandırdıktan sonra sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu sayede sorguladığınız kişi ya da mükellef kişi olup olmadığını görebilir, işletmenin vergi numarasını kontrol edebilir ve unvanını öğrenebilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Üzerinden E-vergi levhası Sorgulama: Yapılan yeni düzenlemelerin ardından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden özel kişilerin de sorgulama yapmasına imkan sunuyor. Bu sorgulama hizmeti sayesinde işletmeler ellerinde bulunan vergi levhasının güncelliğini de kontrol edebiliyor. Buradan sorgulama yapıldığı zaman vergi levhalarının güncel olmadığı ortaya çıkarsa işletmenin sorumlusuna mesaj yolu ile haber veriliyor.

İstendiği durumlarda da e-vergi levhası hazırlanarak kısa süre içinde teslim ediliyor. İnternet vergi dairesi yani Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden vergi levhası sorgulama sayfası aracılığı ile vergi levhası sorgulama işlemini yapmak çok kolaydır. Mükellef olan kişiler, www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden önce yardım ve kaynaklar bölümüne, sonra da dilekçematik bölümüne daha sonra da vergi levhası bölümüne tıklayarak karşınıza çıkan sayfa üzerinden vergi levhası sorgulamasını kolay bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi mükellefleri bazı prosedürleri yerine getirdikten sonra ancak vergi levhası sahibi olabilir. Bu kişi ya da kurumlar, vergi diliminde işveren konumunda oldukları zaman tüm bu işlemleri yerine getirmek zorundadır. Vergi mükellefleri tarafından verilen beyannameler sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi aracılığı ile beyannamede bulunan bilgilere göre düzenlenmiş olan bir vergi levhası oluşturur. Gelir İdaresi tarafından ortaya çıkarılan bu belge vergi levhasıdır ve bu belge vergi mükellefinin vergi dairesi hesabına aktarılması gerekir.

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