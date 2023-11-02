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KKM'den 62,3 milyar liralık çıkış

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#KKM#Mevduat#BDDK
KKMden 62,3 milyar liralık çıkış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 14:11

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor.

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Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında tutulan parada düşüş bu hafta da devam etti. BDDK'nın verilerine göre KKM'deki tutar 62,3 milyar lira düşüşle 3 trilyon 7 milyar liraya geriledi.

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KREDİLERDE YÜKSELİŞ MEVCUT

Krediler 10 trilyon 799,2 milyar TL'den 10 trilyon 924,1 milyar TL'ye yükseliş gösterdi. Tüketici kredileri 1 trilyon 446,1 milyar TL'den 1 trilyon 457,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 964,2 milyar TL'den 991,9 milyar TL'ye çıktı.

MEVDUATA YATIRIM DEVAM EDİYOR

Mevduat 13 trilyon 749,8 milyar TL'den 13 trilyon 907,4 milyar TL'ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Takipteki alacaklar ise 169,7 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.

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#KKM#Mevduat#BDDK

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