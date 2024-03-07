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KKM'de düşüş sürüyor

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#KKM#Banka#Hesap
KKMde düşüş sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 14:08

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar geriledi. KKM'de 12,2 milyar liralık düşüş yaşandı.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 323,9 milyar TL'den 2 trilyon 311,7 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM'de 12,2 milyar liralık düşüş yaşandı.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 203,1 milyar TL'den 12 trilyon 363,4 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 128,2 milyar TL'den 15 trilyon 79,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 562 milyar TL'den 1 trilyon 578,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 273,6 milyar TL'den 1 trilyon 311,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,4 milyar TL'den 195,6 milyar TL'ye yükseldi.

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#KKM#Banka#Hesap

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