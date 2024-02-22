KKM'de düşüş devam ediyor

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Kur Korumalı Mevduat 2 trilyon 367 milyar 722 milyon liradan 2 trilyon 343 milyar 176 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de bir haftada 24.5 milyar liralık düşüş yaşandı.

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KREDİ VE MEVDUATLARDA YÜKSELİŞ

Krediler 12 trilyon 9 milyar TL'den 12 trilyon 52,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 866 milyar TL'den 15 trilyon 75,2 milyar TL'ye yükseliş gösterdi.

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KARTLI HARCAMALAR DÜŞTÜ



Tüketici kredileri 1 trilyon 539 milyar TL'den 1 trilyon 538,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 251,1 milyar TL'den 1 trilyon 244,7 milyar TL'ye geriledi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR GERİLEDİ

Takipteki alacaklar ise 197,1 milyar TL'den 196,8 milyar TL'ye indi.