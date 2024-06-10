KKM ilk 5 ayda 502 milyar lira geriledi

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Kur korumalı mevduat hesaplarında geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şirketlerin vergi avantajının yenilenmeyeceğini açıkladı. Şimşek, “Artık Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim, temmuzda biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz” dedi.

AĞUSTOSTA ZİRVEYİ GÖRDÜ

KKM ilk olarak 2021 Aralık’ta kurdaki atak sonrası devreye girmişti. Geçen yıl martın başında 1.6 trilyon lira, nisan ayının başında ise 1.7 trilyon seviyesine yükseldi. BDDK verilerine göre, 5 Mayıs 2023 haftasında KKM hesapları 2.2 trilyon, 2 Haziran haftasında 2.5 trilyon, 7 Temmuz haftasında 2.8 trilyon lira ve 4 Ağustos haftasında 3.3 trilyon liraya geldi. Tepe noktası ise 18 Ağustos 2023 tarihli haftada 3.4 trilyon lira oldu.

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Geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından ekonomi yönetimi değişmiş; KKM’nin cazibesini azaltmaya yönelik adımlar atılmaya başlanmıştı. İlk adım temmuz ayında yüzde 15 karşılık oranı getirilerek atılmıştı.

ŞİMŞEK: TEDBİRLERİ BİR ADIM İLERİ TAŞIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten tasarruf tedbirleri ile ilgili yeni bir mesaj geldi. Şimşek, “Tasarruf tedbirleri genelgesini modern bilişim teknolojilerini kullanarak bir adım ileriye taşıyoruz” dedi. Şimşek, Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi ile bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlayacaklarını belirterek, “Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz” diye konuştu.