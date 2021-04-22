Kısa çalışma uzadı, turizme desteğe devam

31 Mart itibariyle sonra eren Kısa Çalışma Ödeneği tüm sektörler için olmak üzere nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldı. Turizmcilere verilen KDV desteğinin haziran sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve turizm sektörünün temsilcileri Turizm Haftası nedeniyle Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile turizm sektörünün önde gelen temsilcileri yer aldı.

SORUNLARI GÖZDEN GEÇİRDİK

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

KISA ÇALIŞMA UZATILIYOR

“Bugün turizm sektörümüzün temsilcileriyle bir araya gelerek verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonunda sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık.”

ERSOY’DAN ZİYARET PAYLAŞIMI

Bakan Ersoy da Twitter’dan ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda “Turizm sektörümüzün kıymetli temsilcileriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Turizm Haftası münasebetiyle gerçekleşen kabulde sektöre yönelik değerlendirmelerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

MARTTA SONA ERDİ

Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği’nin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Bu nedenle Kısa Çalışma Ödeneği’nde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlenmişti. Erdoğan’ın açıklamasıyla Kısa Çalışma Ödeneği 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere uzatılacak. Kanunda Kısa Çalışma Ödeneği’nin Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran’a kadar uzatılması yetkisi bulunuyordu.

ÇALIŞMA DÜNYASINDAN TEŞEKKÜR

Kısa çalışma ödeneğinin uzaması sonrası, çalışma dünyası ortak bir bildiriyle teşekkür etti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yapılan ortak açıklamada, “Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Salgınla mücadele sürecinin devam etmesi başta olmak üzere, son dönemde yaşanan diğer zorluluklar sebebiyle tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Öncelikle bu konuda yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kendisi nezdinde tüm ilgililere teşekkür ediyoruz” denildi.

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