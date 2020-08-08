Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama: Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) süresi uzatıldı mı?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. İşverenlerin pandemi dolayısıyla işten çıkarma ya da personel azaltımına gitmemesi için devlet tarafından verilen Kısa Çalışma Ödeneği desteği, Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirli bir süre daha devam edecek. Peki, pek çok çalışanı yakından ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zamana kadar uzatıldı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

ÖDEMELER ERKEN YAPILDI

5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilerek ,27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detaylara yer vereceğiz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.