Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman bitecek? Son günlere girildi... İşte e Devlet ekranı

Koronavirüs pandemisinde uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği başvuru işlemleri 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. İşverenlerin kısa çalışma başvuruları e-Devlet üzerinden e Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerleri de 28 Şubat 2021'ye kadar ödemelerden faydalanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSUNDA SON GÜNLER

1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan kısa çalışma ödeneği başvuruları son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtmişti.

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değinmişti. 31 Aralık tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; “Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” diye konuşmuştu.

Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlatmıştı.