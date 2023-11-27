Kış lastiği tarifesi... Takımı 7 bin TL’den başlıyor bütçesi olmayan ikinci ele gidiyor

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YURT genelinde hava sıcaklıkları bu sene beklenenden daha erken 7 derecenin altına düşünce, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekilmişti. Ticari araç sürücüleri yapılan duyurunun ardından hızla servislerde lastik değişim işlemlerini tamamlamaya çalışırken, zorunluluğu bulunmayan otomobil sürücüleri de geçtiğimiz hafta sonu servislerin yolunu tuttu. Servislerdeki yoğunluk yol kenarlarına kadar taştı. Önceki yıllarda kış lastiği satın alan sürücüler maliyetler açısından şanslıydı. Çünkü, kış lastiği olanlar sadece lastik değişim parası ödeyerek kışa hazırlıklarını tamamlamış oldu. Yeni bir kış lastiği takımı alan sürücüleri ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 70’in üzerinde artan fiyatlar karşıladı.

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GÜVENLİK İÇİN EN AZ 7 BİN TL

Türkiye’de en çok satılan lastik ebatı olan “205/55/R16” ölçüsünde, orta kalitede bir kış lastiğinin tanesi bu sene 1.700 TL’lerden başlarken, üst sınıf lastiklerde fiyat 3 bin 500 TL’lere kadar çıkıyor. Yani en çok tercih edilen ebatlarda bir takım lastik almak için sürücülerin bu sene yaklaşık 7 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Üst sınıf kış lastiklerinde ise bir takımın fiyatı 15 bin TL bandını aşıyor. Piyasada tanesi 1000 TL’nin altında satılan kış lastikleri de var ancak gerek lastik servisleri gerekse uzmanlar, sürüş güvenliği açısından çoğunlu Çin menşeli olan bu lastikleri önermiyor.

SUV’LAR DAHA PAHALI

Son yılların popüler segmenti SUV gövde tipine sahip otomobillerde fiyatlar biraz daha yüksek. Buna göre, yine en çok satılan SUV lastik ebatlarından “215/60/17” ölçülerinde orta sınıf bir kış lastiğinin tanesi 2 bin 100 TL’lerden başlıyor, üst sınıflarda fiyatlar 4 bin 700 TL’lere kadar uzanıyor. Özetle bu sene kış lastiği takımı alacak SUV otomobil sahiplerinin 8 bin 400 TL ila 19 bin TL arasında değişen fiyatlar arasından seçim yapması gerekiyor.

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Daha üst sınıftaki SUV otomobil lastiklerinde sürücülerin ödeyeceği tutar 20 bin TL’yi bile aşıyor. Öte yandan, hafif ticari araç sürücülerinin de bu sene bir takım lastik için en az 10 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

BU YIL 4 ADET KIŞ LASTİĞİNİN FİYAT ARALIĞI ORTALAMA NE KADAR

Otomobiller: 7 bin TL - 15 bin TL

SUV’LAR: 8 bin 400 TL - 19 bin TL

HAFİF TİCARİLER: 8 bin TL - 18 bin TL

KİRALIK LASTİKLER: 2 bin 500 TL - 5 bin TL

‘GÜCÜ YETMEYEN İKİNCİ EL ALIYOR’

LASTİKÇİLER hafta sonu boyunca fazla mesai yaptı. Servislerde lastik değişimi bekleyen otomobillerin yollara kadar taştığı görüldü. İstanbul Alibeyköy’deki bir lastik servisinin sahibi Ahmet Araz, “Meteoroloji ve AFAD’ın uyarılarının ardından 22 Kasım’dan itibaren yoğunluğumuz başladı. Normalde pazar günleri açmayan servisler bile bu pazar (26 Kasım) geç saatlere kadar çalışacak. Genelde yaz lastiklerini çıkarıp kış lastiklerini değiştiriyoruz. Sürücüler, lastik fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle satın almak yerine mevcut lastiğini, çok kötü durumda değilse bir sene daha kullanmayı tercih ediyor” dedi. Maslak’taki bir lastik zincirinin yetkilisi Serkan Tarakçı ise, “Fiyatlar yüksek, ikinci el bu sene de revaçta. Sıfır almak yerine 3 bin TL’ye 1-2 sene kullanılmış ikinci el lastik bulmak mümkün. Gücü yetmeyen daha çok ikinci el tercih ediyor. Ancak sürücülerin ikinci el alırken güvenilir yerden alması ve lastiğin dişlerini kontrol etmesi gerek” dedi.