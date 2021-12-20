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Kış lastiği ağır basıyor

#Kış Lastığı#Mustafa Sünger#Otomobil
Kış lastiği ağır basıyor

Son günlerin en çok konuşulan konularından kış lastiklerinin fiyatlarını öğrenmek üzere lastikçilerin yolunu tuttuk. Lastikçiler için mesai oldukça yoğun. Vatandaş ise fiyatlar karşısında şaşkın. Bu sezon, sıfır bir kış lastiği takımı 2 bin 500 liradan başlıyor. “Biraz kaliteli olsun” denilince fiyat 4-5 bin liraya çıkıyor. Ustalar, “Bu senenin gözdesi ikinci el kış lastikleri” diyor. Az kullanılmış ikinci el lastiklerin takımı ise bin lira.

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YURT genelinde sıcaklıklar kış lastiğinin tavsiye edildiği ‘7’ derecenin altına düştü. Zorunlu uygulama kapsamında yük ve yolcu taşıyan araçlar 1 Aralık’ta kış lastiğine geçmişti. Geçtiğimiz haftadan itibaren diğer sürücüler de lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Hali hazırda kış lastiği bulunan sürücüler lastiklerini değiştirdi ancak yeni bir takım kış lastiği alacak sürücüler yüksek fiyatlarla karşılaşınca sosyal medyadan isyan etti. Biz de, son günlerin en çok konuşulan konularından olan kış lastiklerinin fiyatlarını araştırmak ve lastikçilerdeki son durumu öğrenmek üzere yola çıktık. Kış lastiği değişimi için yoğun bir talep olduğunu gördük.

TANESİ 700 LİRA

Sanayi sitelerinde ve kurumsal lastikçilerde trafik oldukça sıkışık ancak vatandaş lastik fiyatlarından dolayı şaşkın. Piyasada satılan kış lastiklerinin tanesi ortalama 700 lira. Bir kurumsal lastik şirketinin franchise bayisi Mustafa Sünger, “Bu sene lastik fiyatlarını tutmak mümkün olmadı. Fiyatlar lastiğin ebatına ve kalitesine göre değişiyor. Piyasada en çok satılan ebat 205/55R16’dır. Bu ebatların tanesinin fiyatı 750-800 liraya çıktı. Dört adedinin fiyatı işçilik hariç 3 bin lira. Sezon başlarken tanesini 500 liraya satıyorduk. Önümüzdeki hafta fiyatlar daha da artabilir. Kaliteli bir takım alayım dersen işler biraz daha farklı. Tanesi 5 bin liraya bile lastik var. Kaliteli bir takım kış lastiğinin fiyatı ise ortalama 4-5 bin lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

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İKİNCİ EL YOK SATIYOR

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Bomonti’de bir lastik dükkânının sahibi Ahmet Özkan da, kış lastiklerinin bu sene oldukça yüksek fiyatlara çıktığını belirtti. Neredeyse her hafta lastik fiyatlarının güncellendiği bilgisini veren Özkan, “Kış lastiği olanlar şu durumda çok şanslı. Olmayanlar fiyatlar karşısında daha ekonomik modellere yöneliyor. Biz de 400-500 liralık ucuz lastikler de var ama takım yapınca ve servis ücreti ekleyince fiyatlar alım seviyelerini zorluyor. Bu yüzden çok az kullanılmış, araç değişiminden dolayı satılmış ikinci el lastiklere talep yoğun. Bu lastiklerin iyisi yok satıyor. Bizdeki ikinci el lastikleri bitirdik. İkinci el lastiklerin takımlarını ise ortalama bin ila bin 500 lira arasında” diye konuştu.

Kış lastiği ağır basıyor

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KİRALIK KIŞ LASTİĞİ DÖNEMİ

KIŞ lastiğindeki fiyat artışları yeni girişimleri de ortaya çıkarmış durumda. Sıfır takım kış lastiği alamayan veya ikinci elde aradığını bulamayan vatandaşlar kış lastiği kiralayabiliyor. Ancak, kiralama fiyatları da oldukça dikkat çekici. Örneğin, lastik kiralama hizmeti veren ‘Lastick’ isimli şirketten ebatlar ve kiralanacak tarihler belirlenerek hizmet alınabiliyor. Burada, 195/60/R15 boyutlarında lastik takımı, 22 Aralık-1 Nisan tarihleri arası seçildiğinde bin 638 lira bedelle kiralanabiliyor. Daha ekonomik modeller için ise sistem 977 lira fiyat gösteriyor.

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‘KULLANILMIŞ LASTİK ALIRKEN DİKKAT EDİN’

LASTİK fiyatlarıyla ilgili görüşlerini aldığımız Petlas markasını da bünyesinde barındıran AKO Grup’un Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Lastik yüzde 70’i dövizle fiyatlanan bir ürün... Bu nedenle döviz kurlarındaki harekete bağlı olarak fiyatlanması kaçınılmaz. Diğer yandan, tüketiciler daha ekonomik veya az kullanılmış lastik alırken mutlaka dikkatli olmalı. Otomobilin yolla temasını sağlayan tek bileşenin lastik olduğu unutulmamalı. Daha önce hiç adı duyulmamış, herhangi bir ana üreticiyle bağı olmayan lastik markalarına yönelirken iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Bu lastiklerin yol tutuşu biraz daha kötü olabilir. Diğer yandan, kullanılmış lastik almak da öngörülemez riskleri beraberinde getirebilir. Bu lastiklerde dışardan hasar görülmeyebilir ancak lastik içerden hasar almış olabilir. Yaz lastiğinde

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3 milimetre, kış lastiğinde ise mutlaka 4 milimetre diş derinliği olmalı” ifadelerini kullandı.

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#Kış Lastığı#Mustafa Sünger#Otomobil

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