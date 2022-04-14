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Kırmızı et için destek ödemesi

#Et Ve Süt Kurumu#Kırmızı Et#Resmi Gazete
Kırmızı et için destek ödemesi

Et fiyatlarında artış olmaması amacıyla hayvan yetiştiricilerine 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak. Ramazan ayına yönelik kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan karar, 2 Nisan’dan itibaren geçerli sayılacak. Desteğin süresi de bir ay olarak belirlendi.

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Et fiyatlarında artış olmaması için hayvan yetiştiricilerine 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak. Desteğin süresi de bir ay olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanan karara göre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kesimi ve satışı yapılan sığırlar için, yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi de yapılacak. Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında ramazan ayına yönelik kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan karar, 2 Nisan’dan itibaren geçerli sayılacak.

ET VE SÜT KURUMU SORUMLU

Karara göre, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla 2 Nisan-1 Mayıs dönemini kapsayan ramazan ayında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nce kesimi ve satışı yapılan ya da yaptırılan sığır başına yetiştiricilerine ödeme yapılacak. Ödemeler, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacak icmal karşılığında yapılacak. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü sorumlu olacak. Karar kapsamında gerçekleşecek ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak.

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#Et Ve Süt Kurumu#Kırmızı Et#Resmi Gazete

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