Kirada denge şaştı

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Son iki yılda hızla artan kiralar yüzbinlerce kişinin ortak sorunu. Yeni ev arayan bulamıyor, kiracılar ev sahibiyle uzlaşamıyor... Son yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 metrekare evin ortalama kira bedeli 16 bin liraya kadar çıktı. Tabi bu ortalama bedel... İlçesi hatta mahallesi, evin eski-yeni olması, büyüklüğü gibi birçok kritere göre rakam değişiyor. Bu değişimin geldiği nokta artık isyan ettiriyor...

YÜZLERCE İLAN VAR

Öyle ki şehrin merkezinde iyi bir yaşam için istenen aylık kira çift haneleri aştı. Kiralık ev için verilen ilanları incelediğimizde en yüksek rakam olarak aylık 650 bin lira ile karşılaşıyoruz. Şehrin merkezinde lüks bir plazanın içinde yer alan rezidans, hem manzarası hem de 7+1 eşyalı olmasıyla öne çıkıyor. Plazada restorandan kuaföre, spor salonundan havuza kadar otel konseptinde her şey var. Evet sunduğu imkânlarla birçok kişinin hayalindeki bir ev... Ama bu dairenin yıllık değil, altı aylık kirası dahi İstanbul’da ev aldırır...

Bu tip seçenekler sınırlı olsa, ya da şehrin belli ilçesinde kalsa normal karşılanabilir. Ama değil... İncelememize devam ettiğimizde görüyoruz ki üç basamaklı rakamlardan çift hanelere gelene kadar yüzlerce ilan var. Üstelik sadece şehrin merkezi de değil, çeperlerine doğru lüks dalgası yayılmış durumda. Biz de kira bedellerinin geldiği durumu anlatmak için bazı ilçelerdeki en yüksek fiyatlı ilanları inceledik…

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YÜZDE 121 ARTTI

Konut fiyat artışının hızı yavaşlarken kira artışı hız kesmiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com tarafından hazırlanan ağustos ayı raporuna göre; ülke genelinde haziranda yüzde 110.8 olan yıllık kira artış oranı temmuzda yüzde 121.1’e yükseldi. Böylece geçen yılın aynı döneminde 56.1 TL olan ortalama metrekare kira fiyatı 124.1 TL’ye ulaştı. İstanbul’da yıllık artış yüzde 109.5 olurken, ortalama metrekare kira bedeli de 161 liraya çıktı.

AVRUPA YAKASINDAN ÖRNEKLER

* En yüksek kira bedelleri istenen evler ağırlıklı olarak Avrupa yakasında, Beşiktaş’ta. İlan listelerinde en yüksek rakamları incelediğimizde 650 bin aylık bedelden sonra Ulus öne çıkıyor. Bakımlı ve geniş metrekareli evlerde aylık kiralar 90 bin ila 400 bin arasında değişiyor. Site içinde 100-150 bin lirayı, manzaralı geniş evlerde 150-200 bin lirayı gözden çıkarmalısınız. Bebek’te de manzaralı daireler ağırlıkla 150-200 bin bandında, üstelik çoğu oldukça eski bina. Etiler’de manzaralı evin kapısı 100 bin liradan açılıyor; büyüklüğüne, konumuna göre de 200-300 bin lirayı buluyor. ‘Manzara olmazsa da olur’ diyenler için de 50-70 bin seviyesinde daire var. Zincirlikuyu’da bir gökdelende 3+1 ya da 4+1 ev için aylık 180-220 bin lira kira talep ediliyor.





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* Son yıllarda yeni konut projeleri, AVM ve otellerle yeni bir yaşam alanı haline gelen Sarıyer’e bağlı Ayazağa artık sadece üst gelir grubunun yaşayacağı bir bölge oldu. Lüks konut projelerinde geniş metrekareli evlerin aylık kirası 80-130 bin lira. Bölgede yüksek katlı bir binada, eşyalı 4+1 evler için istenen kira ise 300 bin liraya kadar çıkıyor. Bu bölgedeki sitelerde 1+1 evler dahi kiralar 35-50 bin lira. Yine Sarıyer’e bağlı Maslak’ta da tablo benzer. Büyük bir konut projesinde 3+1 ve 4+1 evler için kiralar 100-220 bin TL bandına ulaşmış durumda.

* Bir diğer göze çarpan bölge Ataköy ve Zeytinburnu hattı. Bu bölgede kiralar şehrin merkezini yakaladı, hatta geçti. Mesela Zeytinburnu’nda deniz manzaralı lüks sitede kiralar 400 bin liraya kadar çıkıyor. Bu bölgede de kimi zaman evler eşyalı olarak kiralanıyor. Geniş metrekareli evlerde 80 bin-350 bin bandında seçenekler yer alırken, 1+1 ev için 35-55 bin lira kira isteniyor.

Ataköy’de deniz hattına inşa edilen yüksek katlı bloklarda 4+1’in kirası 200 bin liraya kadar çıkmış durumda. Kiralar denize sıfır 3+1’ler için 100-140 bin liraya, 2+1’ler için 60-80 bin liraya kadar yükseliyor. Florya’da ise yeni bir sitede 3+1, 4+1 ev için talep edilen ortalama kira 100 bin lira.

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ANADOLU YAKASINDAN ÖRNEKLER

* Üsküdar Çengelköy’de manzalı, 5-6 odalı evler için en yüksek bedel olarak 150-250 bin lira karşımıza çıkıyor. Acıbadem’de 4+1 ve üzerinde olan, yeni sitelerde 115-145 bin kira bedeli istenirken, 3+1’ler için ortalama rakam 50-80 bin lira. 30 bin lira altında rakam ancak 1+1 ya da deprem öncesi eski konutlarda mümkün. Altunizade’de yeni bir sitede, 4-5 odalı evlerin kirası 60-120 bandına çıkıyor. 2+1, 3+1 evler ise 60-65 bin liraya kiracı bekliyor. 20 yaş üzeri tekil binalarda dahi 20-30 bin liranın altında yer bulmak zor. Kandilli’de manzarası ile öne çıkan büyük metrekareli evlerde de en yüksek kira bedelleri 70-150 bin lira arasında değişiyor. 3+1 yeni konutlar ağırlıklı olarak 50-60 bin lira, 2+1’ler ise 25-40 bin aralığında.





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* Kadıköy Caddebostan’da deniz manzaralı geniş evlerde kiralar 250-300 bin liraya kadar çıkıyor. 3+1,4+1 evler 60-180 bin lira bandında. Bölgede en ucuz kira 25 bin lira, 30 yaş üstü 2+1 daire. Fenerbahçe’de ilanda en yüksek kira 180 bin lira olurken, ağırlıklı bedeller 50-120 bin lira bandında. Göztepe Mahallesi’nde lüks bir sitede 4+1 evler için istenen kira 145-155 bin lira. 2+1, 3+1 yeni ve iyi bir sitede ev kiralamak istiyorsanız 60-130 bin bandında aylık ödeme yapmanız gerekecek. Suadiye’de sahile yakın 4+1 evin kirası 200 bin lirayı aşıyor. En ucuz 4+1 ilanı 65 bin lira, o da oldukça eski bir bina. Mütevazı bir 2+1 ev için dahi 30-50 bin lirayı ödemeniz gerekecek.

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* Çekmeköy’de lüks, havuzlu villalarda kiralar 200-300 bin liraya çıkıyor. Yeni sitelerde 4+1, 5+1 evler 55-100 bin bandında. 2+1 ev dahi 25-40 bin liraya ulaşmış.

* Ataşehir’de site içinde 4-5 odalı yeni konutlar için istenen rakam 50-90 bin lira, 2+1 evler için 25-65 bin liraya kadar çıkıyor.

* Kartal’da denize sıfır 200-250 metrekare ev için istenen kira 100-150 bin lira. Aynı sitede 40-60 bin liraya da kiralık ilanları var. Denize sıfır olmayan ama yeni inşa edilmiş, Site tipi yapılarda 2+1 evler 30-35 bin liraya ulaşmış durumda.