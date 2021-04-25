Kira ödemelerine ‘salgın’ ayarı

Hükümet, Yargı Reform Paketi kapsamında pandemi nedeniyle hayatımıza ilk kez giren bazı konuları yasalara taşımaya karar verdi. Bunlardan biri, salgın ve benzeri durumlardaki iş yeri kira sözleşmeleri, diğeri ise dijital ortamlarda yapılan sözleşmeler ve anlaşmalar oldu. Borçlar Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle işletmeler, salgın nedeniyle kapalı oldukları dönemlerde kira vermeyecekler.

KİRA MUAFİYETİ

Edinilen bilgiye göre, Yargı Reformu Paketi kapsamında Borçlar Kanunu’nda bazı düzenlemelere gidiliyor. Yaşanan sorunlardan yola çıkılarak yapılan çalışmaya göre, kira sözleşmeleri konusunda değişiklik yapılacak. Salgın şartlarında kira ödemelerinin nasıl olacağı düzenlenecek. Buna göre, idarenin kararı ile zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin kiralarının, kapalı kaldıkları süre boyunca ödememesi planlanıyor. Kiranın tamamından değil, bir bölümünden vazgeçilmesine yönelik de öneriler bulunuyor.

YASA DEĞİŞECEK

Bugünkü Borçlar Kanunu’na göre bu gibi durumlar, mahkeme yoluyla veya anlaşmayla sonuca bağlanıyor. Yeni düzenlemeyle İl Hıfzıssıhha Kurulları aracılığıyla salgın nedeniyle AVM, restoran, kafe, spor salonları gibi yerlerin kapatılması kararını alırsa, başkaca bir işleme gerek kalmadan, kapatıldıkları süre kadar kiradan muaf tutulacaklar.

ZORUNLU HALLER

Çalışmaya katılan AK Parti kurmayları, “Sonuçta bir ticari faaliyet nedeniyle bu kira sözleşmeleri yapılıyor. O faaliyet olmayınca, gelir kaybı olacağı için kiranın da kapalı kalınan süre ile sınırlı olmak üzere, ödenmemesi konusunda öneriler var. Bu düzenleme Borçlar Kanunu’na yazılacak. Savaş, terör saldırısı, OHAL gibi durumlarda kapatılan yerler de kiradan sorumlu olmayacak. Kira sözleşmeleri de buna göre düzenlenecek. Sözleşmelerde zorunlu haller sayılacak” dedi.

ONLİNE KARARLAR GEÇERLİ OLACAK

Çalışma kapsamında ayrıca, dijital ortamda yapılan toplantılarda alınan kararlar, yapılan anlaşmalar da yeniden düzenleniyor. Bu anlaşmalar da, Borçlar Kanunu’ndaki diğer sözleşme ve anlaşmalar gibi geçerli olacak. Özellikte salgın dönemlerinde, uzaktan çalışma kararı alan şirketlerde, zoom üzerinden veya tele konferansla yapılan toplantılarda alınan kararlar ve yapılan anlaşmalar da geçerli olacak. Bu anlaşmalar da, tıpkı yazılı sözleşmeler gibi kabul edilecek. Bu konuda yasaya hüküm konulacak. Bu şekilde yapılan toplantılarda alınan kararlar veya yapılan sözleşme ve anlaşmalar kayıt altına alınacak ve Borçlar Kanunu’na tabi olacak.

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