Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kilosu 15 lira... Kapış kapış satılıyor

#Kolyoz Balığı#Balık Fiyatları#Ekonomianasayfa
Kilosu 15 lira... Kapış kapış satılıyor

Uskumruya benzerliğiyle bilinen kolyoz balığı, Düzce'de tezgahları süslüyor. Kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz, lezzetiyle de herkes tarafından rağbet görüyor.

Haberin Devamı

Karadeniz'de hamsinin azalmasıyla birlikte tezgahlarda çupra, barbun, istavrit, tırsi ve kolyoz yer almaya başladı. Düzce'de de tezgahlar kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz balığı ile süsleniyor. Kolyoz balığının uskumrugiller familyasına ait olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Kolyoz, kolorit balığının bir büyüğü, uskumrunun ise bir küçüğü olarak tanımlanır. Kolyoz aslında bizim denizlerimizin balığı ama insanlar ismini uskumru olarak biliyor. Kolyoz balığı genellikle Karadeniz ve Marmara'da yetişiyor. Ege Denizi'nde de biraz bulunur ama Akdeniz'de görülmez" dedi.

Gözden Kaçmasın

Ukraynalı kadınlar yemek verdi, teslim olan Rus askeri gözyaşlarına boğulduUkraynalı kadınlar yemek verdi, teslim olan Rus askeri gözyaşlarına boğuldu!Haberi Görüntüle

"KOLYOZ LEZZETLİ BİR BALIKTIR"

Kolyozun yağlı ve lezzetli bir balık olduğunu belirten Kılıç, "İnsanlar da genellikle uskumruyu tercih ediyor. Tezgahta kolyozu gördükleri zaman ise 'Bu uskumru değil mi?' diye soruyorlar. Kolyoz lezzetli bir balıktır. Izgarası da güzel olur, tavada kızartılması da güzel olur. Fiyatı da uygun. Genelde 20 lira bandında satışa sunuluyor. Biz bazı günler halk günü yaptığımız için fiyatını 15 liraya kadar düşürebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri: Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı... Savaşın başından beri 1612 askeri hedef vurulduUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri: Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı... Savaşın başından beri 1612 askeri hedef vurulduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolyoz Balığı#Balık Fiyatları#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna