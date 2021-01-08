Kiğılı pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üretti

Bundan sonraki koleksiyonlarında da geri dönüşümlü kumaşlardan üretilen ürünler yer alacak. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğine ekolojik-çevresel fayda gözeterek katkı sağlamayı hedefleyen marka yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleriyle dünya üzerindeki sorumluluğunu yerine getirirken, sektörün geleceğini şekillendiriyor.

PLASTİK ŞİŞELERDEN “RECYCLED GÖMLEK”

Yaşadığımız dünyaya fayda sağlamaya, insan ve çevre sağlığı için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya odaklanan Kiğılı’nın bir odak noktası da “geri dönüşüm”. Plastik şişelerden geri dönüşümle kazanılan liflerden üretilmiş kumaşlarla elde edilen ‘Recycled Gömlek’ markanın geri dönüşüme yönelik çalışmalarının önemli bir sonucu. %100 geri dönüşümlü ipliklerden elde edilerek üretilen Recycled gömleklere Kiğılı mağazalarından ve Kigili.com’dan ulaşabilirsiniz.