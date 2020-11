Kervan Gıda halka arz sonuçları ne zaman belli olacak, ne zaman işlem görecek?

Kervan Gıda halka arz sonrasında dağıtım süreci başlıyor. Halka arz müracaatının tamamlanmasının ardından gözler sonuca kilitlendi. Kervan Gıda halka arz sonuçlarının kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Şirketin hedeflerine değinen Burhan Başar, “Ürettiğimiz ürünlerle her gün her yaştan 2 milyonu aşkın kişiyle mutluluk paylaşıyoruz. İstedik ki bu paylaşım sadece ürünlerimizle sınırlı kalmasın. İstikrarlı bir büyümeye sahibiz. 2 bin 100 kişiyi aşkın ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme hikayemize halkımızı da davet etmenin uygun olduğunu düşündük. Ve halka arz kararı aldık’’ dedi.



Şirketlerinin halktan doğmuş, tüketicisini iyi analiz eden, onun beklenti ve isteklerini anlayan bir marka olduğunu anlatan Başar, “Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek hedefindeyiz. Halka arz gelirleri ile işimize yatırım yaparak hep birlikte büyümek en büyük arzumuz. Hali hazırda dünyada en çok çeşit yumuşak şeker üreten firmayız. Globalde tonaj olarak sekizinci sıradayız. Ve her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi arasına girmek. Türkiye’de ise Bebeto markası ile pazar lideri olmak” şeklinde konuştu.



HALKA ARZ SONRASINDA YENİ YATIRIM PLANLARI



“Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız” diyen Başar, “Şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımlarının finanse edilmesi olacak. Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını yapmakta olduğumuz iki yeni üretim hattı ile 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak üzere” dedi.



BÜYÜME RAKAMLARI



Büyüme rakamlarına vurgu yapan Başar, “2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettiklerini anlatan Başar, “2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki yaklaşık cirosal dağılımımız yüzde 57 ihracat, yüzde 43 ise iç pazar şeklindedir. Şirketin halka arz öncesi aktif büyüklüğü 30 Haziran itibarıyla 946 milyon TL idi. Bu büyüklük içinde öz kaynakların payı yüzde 46'dır. Belirlenen fiyat aralığına göre halka arzdan brüt olarak şirkete 300-337 milyon TL arası bir kaynak girişi olmasını bekliyoruz” diye konuştu.



“AR-GE’YE ÖNEM VERİYOR, YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ”



Türkiye şekerleme sektörünün, 2019 yılında yüzde 1,5 büyüyerek 86 bin 700 tonluk büyüklüğe ulaştığına, yumuşak şeker sektörünün ise 15 bin 348 tonluk bir hacme kavuştuğuna dikkat çeken Başar, sektörde niş ürünlere de yöneldiklerini belirtti.



Başar sözlerini şöyle tamamladı: “Üretimlerimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de, bağımsız araştırma şirketi Nielsen’in Eylül 2020 araştırma raporu tonaj bazlı pazar payı verilerine göre, yüzde 22 ile Bebeto markamızla ikinci sırada yer alıyoruz. Yine aynı rapora göre markamız, zincir marketler için ürettiğimiz (PL-Private Label) ürünler ve büyük markalar için ürettiğimiz fason ürünler ile birlikte yüzde 49,5 ile iç pazarda lider konumdayız. Şu anda 10 farklı kategoride üretim yapıyoruz. Portföyümüzü; Yumuşak Şeker, Ekstrüde Yumuşak Şeker (Licorice), Marshmallow, Kaplamalı Yumuşak Şeker Jelly Bean, Sakız, Sert Şeker, Çikolatalı Draje, Oyuncaklı Ürünler, Sağlıklı Ürün Grubu (OTC) ve Sürpriz Yumurta olarak sıralayabiliriz. Yenilikçi bir markayız. Bu nedenle farklı kategoriler üzerinde düzenli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir Ar-Ge tesisimiz var. Vegan tüketicilere yönelik ürettiğimiz hayvansal hiçbir madde içermeyen çok özel şekerlemelerimiz mevcut. Vegan üretim için gerekli tüm sertifikalarımızı tamamladık. Bu alanda daha da büyümeyi hedefliyoruz. Helal gıda sertifikalarımız mevcut.



Ayrıca üzerinde durduğumuz bir diğer kategori de OTC yani reçetesiz satılan, gıda takviyesi ve fonksiyonel fayda sağlayan ürünler. Özellikle eczane kanalında satışa sunulan bu ürün kategorisine de büyük değer veriyoruz. Organik ürünler de üzerine eğildiğimiz bir diğer konu. Halkımızdan alacağımız güç ile tüm niş kategorilerde daha da büyüyeceğiz”.