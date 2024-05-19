‘Kelek’ karpuz ayıplı ürün statüsünde

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Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri market, manav ve pazar tezgâhlarında yerini aldı. Tüketici birliklerinin verdiği bilgilere göre son günlerde tezgâhta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan karpuz ve kavunun evde kesildiğinde renksiz ve tatsız çıkmasından kaynaklı şikâyetlerde artış oldu.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz’den yazın vazgeçilmez meyvesi karpuzla ilgili dikkat çekici açıklama geldi. Gündüz; market, manav ve pazarda satın alındıktan sonra evde dilimlenirken renksiz ve tatsız çıkan olgunlaşmamış, ‘kelek’ karpuz ve kavunun ayıplı ürün statüsünde yer aldığını belirtti. Gündüz, “Tüketici satıcıdan ürünün değişimi veya parasını talep edebilir” dedi.

‘SATIŞA SUNULAMAZ’

Bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerin de ayıplı ürün sayıldığını dile getiren Gündüz, “Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikâyet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi - manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgâh ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır” diye konuştu.