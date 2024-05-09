KDV’ye zam yok düzenleme var

Haberin Devamı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, bazı mecralarda yapılan ‘KDV’de oran artışı yapıldı’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, halihazırda KDV artışına yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığını bildirdi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şöyle denildi: “Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek, birçok kez genel KDV oranında artış olmayacağını ifade etmiş, ancak, indirim, istisna ve muafiyetlerin gözden geçirileceğini, etkin olmayanların kaldırılacağını, kayıt dışılıkla mücadelede suistimale açık, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet veren alanların yeniden düzenleneceğini belirtmiştir. Halihazırda KDV oranlarında artış yapılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

TEBLİĞ İSTİSMAR İÇİN

Açıklamada, ‘KDV oranlarının kanununun verdiği yetki çerçevesinde günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği’ vurgulandı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde lokanta ve kafelerin yiyecek ve içecekte KDV’yi yüzde 10, alkollü içeceklerde yüzde 20 olarak hesaplayacak olmasına yönelik yayımlanan tebliğ, ‘KDV zammı’ şeklinde algılanmıştı. Söz konusu tebliğin detaylarını Hürriyet yazmış; tebliğin ‘düşük KDV’ye tabi ürünler üzerinden fiş keserek vergiden kaçınma eğilimine giren işletmelere yönelik’ bir düzenleme olduğu duyurulmuştu. Dolayısıyla tebliğ, yüzde 10 olan KDV’yi yüzde 1 gösterip vergi kaçıranlara karşı bir düzenleme olup, KDV istismarına karşı alınmış yeni bir önlem olarak öne çıkmıştı.

Bakanlığın açıklamasında bu tebliğe de atıfta yapılarak şöyle denildi: “Tebliğ ile KDV oran artışı yapılması mümkün değil. Dolayısıyla tebliğ ile herhangi bir oran artışı yapılmamıştır.”

‘VERGİDE ADALET’ MESAJI

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından kararla ilgili açıklama yaptı. Vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Şimşek, fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adaletin mümkün olmadığını ifade etti ve şöyle dedi: “Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledi.” Şimşek ayrıca, vatandaşların alım gücünü artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ 285 PUANIN ALTINA İNDİ

TÜRKİYE’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 284.9 baz puan ile 2 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. CDS primi, bir ülkenin dış borçlanmasındaki en önemli göstergelerden biri. Yüksek CDS değeri yüksek kredi riskini gösterirken, düşük CDS değeri daha düşük riski ifade ediyor. Küresel yatırımcılar, yatırım kararlarını alırken bu primi dikkate alarak hareket ediyor.Uzmanlar, CDS’teki gerilemeyle Türkiye’nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde olumlu değişiklikler yaptığını vurgulamış; bunun da yatırımcıların Türkiye’ye artan güveni ortaya koyduğunu söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Nisan’da Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen “Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek” başlıklı etkinlikte Türkiye’nin CDS verileri hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Şimşek, “Uluslararası yatırımcıların güvenini yeniden kazandığımızı düşünüyorum. Bu durum kredi risk primindeki (CDS) önemli düşüşe de yansıyor” ifadelerini kullanmıştı.