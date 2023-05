Katlanabilir telefonlar: Geçici bir heves mi

Haberin Devamı

Teknoloji firmaları devamlı olarak tüketicileri nasıl etkileyeceklerini ve gelecekte farklı olarak neler sunabileceklerini düşünüyor. Teknoloji sektörünün son dönemde merkeze almaya başladığı en büyük inovasyonlardan birisi ise katlanabilir ekranlar ve bunun üstüne kurulan katlanabilir telefonlar oldu. Peki katlanabilir telefonlar neden doğdu? Eskiden ufak telefonlar isteyen kişiler, akıllı telefon döneminde bu konudaki beklentilerini tamamen değiştirdi. Kişiler firmalardan sürekli olarak daha büyük ekranlar talep etmeye başladı, üreticilerin bunu taşınabilir olarak yapması ise ancak katlanabilir ekranlar ile mümkün olacaktı. İşte bu temelde alanı tam olarak başlatan ilk model Samsung Galaxy Z Fold olmuş ve bu telefon 2019 yılında tanıtıldığında çok ses getirmişti. Samsung Galaxy Z Fold ilk tanıtıldığı zaman çoğu kişi “katlanabilir telefon” kavramının geçici bir heves olduğunu düşündü. Birçok kişi “Bu pahalı ve narin cihazlar akıllı telefon pazarında unutulup gidecek” yorumlarında bulundu. Ancak 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla durum hiç de öyle olmadı. Xiaomi, Motorola, Vivo, Samsung, OPPO ve fazlası birçok dev akıllı telefon firması pazara çok sayıda katlanabilir telefon sundu ve görüldüğü kadarıyla sunmaya da devam edecek. Yeni malzeme teknolojileri ve menteşe tarafındaki geliştirmeler ile yeni nesil katlanabilir telefonları ilk sürümlere oranla çok daha dayanıklı hale getiren firmalar, kullanıcıların geri bildirimlerini iyi değerlendirdi ve ekran kat yeri gibi rahatsız edici birçok detayı ortadan kaldırmayı başardı.

FİYATLARI DÜŞTÜ

Telefonlar gelişirken fiyatları artmadı, halen normal bir akıllı telefon kadar ucuz olmasa da katlanabilir telefonların fiyatları hatırı sayılır şekilde aşağılara çekildi. 2024 yılında daha da ucuzlaması beklenen katlanabilir modeller, şu an iki farklı formda karşımıza çıkıyor: Yatay ve dikey. Yatay katlanabilir telefonlar bir kitap gibi açılıyor ve kişilere çok büyük ekranları her zaman taşıyabilecekleri bir gövdede sunuyor. Dikey katlanabilir telefonlar ise eski nesil kapaklı telefonlar ile benzer yapıda ve standart akıllı telefonlarla benzer boyutlardaki ekranı, kapatıldığı zaman yüzde 50 daha ufak gövdede sunuyorlar. Dikey katlanabilir telefon modelleri elbette herkese hitap ediyor ancak birçok firma tarafından özellikle kadınlara odaklanıyorlar. Bu yüzden kadınların dikkatini çekecek renklerde hazırlanan bu modeller, yatay katlanan versiyonlar gibi dışlarında ikinci bir ekran taşıyor. Bu her sene büyüyen dış ekranlar, kişilerin birçok ihtiyaç için ana ekranı açmasına gerek bırakmıyor. Katlanabilir telefonların menteşeleri ve ekranları artık 400 bin katlanmaya kadar dayanıyor ancak yine de kullanım ömrünü uzatmak adına birçok işlemin dış ekrandan halledilebiliyor olması güzel karşılanıyor. Katlanabilir ekranları telefonlar yanında birçok farklı ticari satışı yapılan dizüstü bilgisayar modeline getiren teknoloji devleri, sürecin tablet tarafını da eksik etmemek istiyorlar.

KATLANABİLİR TABLET MODELLERİ DE GELİYOR

Ortaya atılan en son iddialara göre Apple şu an bir katlanabilir ekranlı iPad modeli üzerinde çalışıyor. Samsung’un da iki farklı noktadan katlanan ekrana sahip bir tablet üzerinde geliştirme çalışmaları yaptığı biliniyor. Katlanabilir ekranlı cihazlar şu an sadece Android tarafında yer alıyor, bu konuda Android’in arkasındaki isim olan Google da bir adım atmak için gün sayıyor. Google’dan 10 Mayıs tarihinde katlanabilir telefon modeli “Pixel Fold” gelecek, bu telefon üzerinden Android işletim sisteminin katlanabilir telefonlardaki deneyimi daha da iyi hale getirilecek. Pixel Fold, yatay katlanabilir bir akıllı telefon modeli olacak satışa sunulduğu pazarlarda Google’ın kendi geliştirdiği Tensor işlemcisi ve uzun süre desteklenecek sade Android deneyimi ile fark yaratacak.