Katı yakıt istatistikleri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 944 bin 92 ton, taş kömürü kokunda 396 bin 838 ton ve taş kömüründe 96 bin 195 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim ağustosta bir önceki aya göre yüzde 26,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 366 bin 389 ton, taş kömüründe 3 milyon 437 bin 593 ton ve taş kömürü kokunda 514 bin 915 ton olarak hesaplandı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ağustosta taş kömürü teslimatının yüzde 57,6'sı termik santrallere, yüzde 17,1'i kok tesislerine, yüzde 11,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,1'i termik santrallere ve yüzde 10,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,4 ile demir-çelik sanayisine yapıldı. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ağustosta yüzde 109,1 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 77,1, taş kömüründe yüzde 2,8 olarak belirlendi.