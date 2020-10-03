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Ekonomi
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Kasko sigortası ile trafik sigortasının farkları nelerdir?

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Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki tüm farkları birer birer açıkladı.

Karayollarında bulunan tüm araçlar için yapılması gereken zorunlu trafik sigortası dışında bir de kasko sigortası bulunuyor. Zorunlu trafik sigortası herhangi bir kaza anında karşı tarafın masraflarını karşılar ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararları tazmin eder. Kasko ise kendi aracınıza gelecek olan hasarların ödemesini yapar.

 

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