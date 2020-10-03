Kasko sigortası ile trafik sigortasının farkları nelerdir?

Karayollarında bulunan tüm araçlar için yapılması gereken zorunlu trafik sigortası dışında bir de kasko sigortası bulunuyor. Zorunlu trafik sigortası herhangi bir kaza anında karşı tarafın masraflarını karşılar ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararları tazmin eder. Kasko ise kendi aracınıza gelecek olan hasarların ödemesini yapar.