Kasımda 21 milyar 506 milyon dolarlık ihracat

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Kasım ayında %27,0 artarak 15 milyar 667 milyon dolardan, 19 milyar 898 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %26,1 artarak 16 milyar 35 milyon dolardan, 20 milyar 213 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 315 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %26,5 artarak 40 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,4 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA %6,9 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Kasım ayında %76,1 iken, 2021 Kasım ayında %79,9'a yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %13,2 azalarak 45 milyar 329 milyon dolardan, 39 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde %77,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,8'e yükseldi.

İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,0 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Kasım ayında imalat sanayinin payı %94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Kasım ayında ara mallarının payı %79,4, sermaye mallarının payı %12,0 ve tüketim mallarının payı %8,4 oldu.

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İthalatta, 2021 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %77,2, sermaye mallarının payı %13,3 ve tüketim mallarının payı %9,4 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 479 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 373 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 215 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,3'ünü oluşturdu.

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Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 545 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 208 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 372 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 324 milyon dolar ile İtalya ve 9 milyar 970 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 38 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 866 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 189 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 123 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,8'ini oluşturdu.

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Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 29 milyar 100 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 576 milyon dolar ile Rusya, 19 milyar 742 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 704 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 429 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,8'ini oluşturdu.