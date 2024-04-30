‘Karşıtlık’ turizme zarar veriyor

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Avdagiç, yabancı karşıtlığının turizme zarar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor. Bu, İstanbul’a ve Türkiye’ye turist gelmesinde hep beraber karşı durulması gereken bir konu. Olumsuz bir atmosfer oluşturuyor. Bu Türkiye’nin kuralsız, tüm yabancıları ülkeye kabul etmesi anlamına asla gelmiyor. Mutlaka bir sınır güvenliği kontrolü ülkenin bekası anlamında en önemli konulardan biri. Ancak kurumlar ve kişiler olarak hem yurtiçinde hem yurtdışında abartılı ve rasyonel karşılığı olmayan söylemleri gündeme getirenlere karşı çok net, açık ve sürekli tavır almamız lazım.”