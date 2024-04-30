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‘Karşıtlık’ turizme zarar veriyor

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#İSTANBUL Ticaret Odası#Şekib Avdagiç#Turizm
‘Karşıtlık’ turizme zarar veriyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:00

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul’a ve Türkiye’ye turist gelmesinde hep beraber karşı durmamız gereken bir konu. Türkiye’nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı var. Bu insanların açık tepki vermeden kararlarıyla sizi cezalandırdığı bir sürece dönüşüyor. Yani otomatikman siz ülke olarak belirli bir kaynaktan mahrum kalıyorsunuz” dedi.

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Avdagiç, yabancı karşıtlığının turizme zarar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor. Bu, İstanbul’a ve Türkiye’ye turist gelmesinde hep beraber karşı durulması gereken bir konu. Olumsuz bir atmosfer oluşturuyor. Bu Türkiye’nin kuralsız, tüm yabancıları ülkeye kabul etmesi anlamına asla gelmiyor. Mutlaka bir sınır güvenliği kontrolü ülkenin bekası anlamında en önemli konulardan biri. Ancak kurumlar ve kişiler olarak hem yurtiçinde hem yurtdışında abartılı ve rasyonel karşılığı olmayan söylemleri gündeme getirenlere karşı çok net, açık ve sürekli tavır almamız lazım.”

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#İSTANBUL Ticaret Odası#Şekib Avdagiç#Turizm

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