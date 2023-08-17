Karadeniz turizmle ısınıyor... Kültürel ve doğal mirasıyla özellikle Ortadoğulu turistlerin gözdesi konumunda

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SAHİP olduğu kültürel varlıkların yanında muhteşem doğasıyla her görenin hayran kaldığı Doğu Karadeniz, Türkiye’nin yeni ve büyük turizm destinasyonlarından birine dönüşüyor. Bölgede özellikle Trabzon, yabancı turistler için önemli bir merkez haline geldi. Turizmdeki bu ilgi bölgenin ekonomik hareketliliğine olumlu katkı sağlarken Türkiye’nin turizm çeşitliliğini de artırıyor. Bölgedeki turizmciler ise artan kontrolsüz yoğunluğun dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar.

YENİ CAZİBE MERKEZİ

Trabzon’da artan turizm hareketliğinin yolcu sayılarına da yansıdığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Karadeniz Bölgesi doğal güzellikleri, yaylaları ve deniziyle önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Turizmdeki ivme bölgenin ekonomik kalkınması içinde çok değerli katkılar sunuyor. Trabzon Havalimanı iç hat yolcu sayısında 7’nci sırada, dış hat yolcu sayısında ise 10’uncu durumda. 30 Haziran günü 145 uçak trafiği ile rekor kırıldı. Yeni havalimanı projesiyle birlikte bölgedeki turizm faaliyetleri daha da büyüyecek.”

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ANTALYA GİBİ OLUYORUZ

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı’ya göre pandemiden sonra daha önce olmayan bir yoğunluk söz konusu. Kantarcı, “Transfer aracı bulamıyoruz. Hediyelik eşya dükkânından lokantaya, otellerden tur firmalarına kadar herkes bu talebe yetişebilmek için faaliyetlerini büyüttü. Üç-dört ay boyunca hem şehir hem yaylalar yabancı turistten geçilmiyor. Turizm çok güzel bir şey ama burada büyüme kontrolden çıktı. Yetkililerin de bir plan, program yapması lazım. Konaklamada denetimler artmalı. Trabzon, Antalya gibi oluyor” dedi.

TRABZON’A HANGİ ÜLKEDEN KAÇ UÇAK GELDİ

Almanya (Dusseldorf, Köln, Stutgart, Hannover, Munich, Frankfurt), 260 uçuş

Azerbaycan (Bakü), 50 uçuş

BAE (Sharjah, Dubai, Abu Dhabi), 598 uçuş

Bahreyn (Bahreyn), 236 uçuş

Irak (Erbil, Bağdat), 35 uçuş

İsrail (Tel Aviv), 59 uçuş

Katar (Doha), 57 uçuş

KKTC (Lefkoşa), 87 uçuş

Kuveyt (Kuveyt), 521 uçuş

Suudi Arabistan (Riyad, Cidde, Medine, Damman, Buraydah) Bin 166 uçuş

Umman (Muscat, Sohar), 488 uçuş

Ürdün (Amman) 352 uçuş

Toplam: 3 bin 909 uçuş

- Trabzon Havalimanı 2023 yaz tarifesi dış hat uçuşu gerçekleştirilen ülkeler. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

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POTANSİYEL DAHA DA ARTACAK

SON dönemde uluslararası havayolu şirketleri Karadeniz Bölgesi’ni radarına alıyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Trabzon Havalimanı’na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 farklı ülkeden uçaklar iniş yaptı. Bu durum bölgedeki turizm potansiyelinin önemli göstergesi. Her geçen yıl bu potansiyel giderek daha da artıyor” dedi.

Trabzon’da 2022 turist sayılarını da paylaşan Bakan Uraloğlu, “Yerli turist sayısı 293 bin 657, yabancı turist sayısı 222 bin 48 olmak üzere toplam 515 bin 705 turist ziyaret etti. 2023 yılı Ocak-Temmuz turist sayıları ise, yerli 339 bin 695 ve yabancı 397 bin 442 olmak üzere toplam 737 bin 137’ye ulaştı. Uçak yolcu sayısında da ciddi artış yaşandı. 2022 yılında iç hat yolcu sayısı 2 milyon 471 bin 442, dış hat yolcu sayısı 703 bin 337 olmak üzere toplam 3 milyon 174 bin 779 oldu. 2023 yılı Ocak-Temmuz yolcu sayıları da iç hat yolcu sayısı1 milyon 498 bin 345, dış hat yolcu sayısı ise 457 bin 606 olmak üzere toplam 1 milyon 955 bin 951’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

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‘YÜKSEK TALEBE CEVAP VERİLEMEDİ’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş da Hürriyet’e şunları şöyledi: “Karadeniz’de son yıllarda Ortadoğulu pazarı kaynaklı ciddi hareket yaşandı. Ancak bu hareket pazarlama stratejisinden ötürü daha çok Trabzon merkezli gerçekleşti. Bunda Trabzon’a direkt olarak yapılan uluslararası uçuşların da etkisi var. Uzun süre boyunca arzdan daha fazla talep gelince sektör bu süreci iyi yönetemedi. Kontrolsüz büyüme oldu.”

YENİ UÇUŞ NOKTASI

Yeni adımlar atılması gerektiğini söyleyen Toktaş, “Uluslararası uçuşlar için Orta Karadeniz bölgesi değerlendirilmeli. Çok yüksek talep var. Ancak uçak olmadığı için gelemiyorlar. Turizm Trabzon ile sınırlı kalınca sürdürülebilir olmayacak. Bunu Karadeniz’e yaymamız gerekiyor. İç pazarda da ekonomik koşullar düzelmeye başladığında Karadeniz turlarında tekrar canlanma bekliyoruz” dedi.

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‘TURİST PROFİLİ DE DEĞİŞMELİ’

BÖLGEYE turist getiren acentaların sadece Ortadoğu pazarına odaklandığını vurgulayan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, “Turizmin şehrimize katkısını çok önemsiyoruz. Ama bu dengeli ve planlı olmalı. Kolaya kaçıp bu şehre sadece Arap turist getirirsek alternatifimiz kalmaz. Önceden hep ABD ve Avrupa pazarına yönelik çalışıyorduk. Yine oralara ağırlık vermemiz lazım. Harcama gücü yüksek, doğaya ve kültüre meraklı ülkelere çalışmalıyız. Şu an Trabzon, kaçak turizm faaliyetleri ile karşı karşıya. TÜRSAB denetim yapıyor ama otellerde rekor düzeyde kaçak konaklama var. Bu denetimlere otellerinde katılması gerekiyor. Bu kontrolsüz büyüme ile beraber turizm için büyük bir tehlike oluşturuyor. Yaylalar da kaçak yapılaşmaya karşı daha fazla mücadele edilmesi gerekiyor. Turizm bize zarar vermemeli. Bu şehre katkı sunmalı” şeklinde konuştu.