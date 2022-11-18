Karadeniz gazının bir etabı daha tamamlandı

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2023'ün ilk çeyreğinde ulusal sisteme bağlanması hedeflenen Karadeniz doğal gazına ilişkin çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerini tamamladı.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.