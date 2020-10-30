Kara elmasın satışından 9 ayda 189 milyon 900 bin lira gelir

AA muhabirinin, TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış oldu.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte 422 bin 890 ton kömür satarak 189 milyon 900 bin 510 lira gelir elde etti. Bu dönemde TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında 849 bin 972 ton satılabilir taş kömürü üretildi.



"KÖMÜRÜ ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KAZANDIRMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, taş kömürünün ekonomiye kazandırılması misyonunu madenciler olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeşil, pandemi sürecinde birçok çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının yanı sıra temaslı olanların da izolasyona alınmasına rağmen üretim kültüründe bir eksiklik olmadığını dile getirerek, madenciler olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Madenciler olarak kömürü üreterek ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Yeşil, "Türkiye'de, Zonguldak'taki gibi bir taş kömürü başka yerde yok. Buradan çıkan kömür çelik üretimi için vazgeçilmez bir üründür. Bu kömürü çıkararak ülkemiz ekonomisine kazandırmak için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Türkiye'nin taş kömürüne, kentin de istihdama ihtiyacı var." diye konuştu.

Yeşil, kurumun pazar sıkıntısı çekmediğine işaret ederek, havzada 1 milyar tonun üzerinde taş kömürü olduğunun tahmin edildiğini, üretimi artırarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.