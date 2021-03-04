Kanuni nisanda Karadeniz’de

Karadeniz’de 10 bin kilometrekarelik alanda sismik çalışma yapılacak. Fatih sondaj gemisinin 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfini yaptığı Karadeniz’de daha önce sismik tarama yapılmayan 10 bin kilometrekarelik alanda üç boyutlu çalışma yürütülecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hedefimiz bu yıl içerisinde Karadeniz’de potansiyel gördüğümüz sahalardan bir tanesinde keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak” dedi.





İKİ BORU HATTIYLA KIYIYA GETİRİLECEK

Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Karadeniz’de geçen yıl keşfedilen 405 milyar metreküplük doğalgazın Zonguldak Filyos’tan kıyıya çıkarılacağını belirterek, Karadeniz’de artık gaz keşfedilen sahanın üretime hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Gelen gazı kıyıda aldıktan sonra bir ayrıştırma işine tabi tutacaklarını anlatan Dönmez, “Çünkü yerin altından kum, nem, su gibi unsurlar gelebilir, bunları şebekeye basamayız.

Kıyıda bunların uygun şarta getirilmesi, basınçların ayarlanması, sıcaklarının dengelenmesi gerekecek. Onun için de Filyos Endüstri Bölgesinde Filyos Çayının doğusunda kalan kısımda önemli bir miktarı Türkiye Petrollerine bu kıyı işlemleri için tahsisini aldık. Orası bir endüstri bölgesi olduğu için Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın kontrolünde. Çalışmalar eş zamanlı olarak yürüyor. 2023’e gazın kıyıya ulaşmasını sağlamış olacağız” diye konuştu. Gazın kıyıya çıkarılması için hem yurt içinden hem de yurt dışından firmalarla çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Dönmez, “Sakarya gaz sahasında 30 ila 40 arasında kuyu daha açacağız. En az iki tane boru hattıyla gazı kıyıya getireceğiz. Kıyıda terminal başta olmak üzere yapılacak işler var, bunların şu anda bütçeleri hazırlık aşamasında. Dolayısıyla, burada en az belki 20-30 kalem iş çıkacak. Türkiye Petrollerinin Türkiye’de bugüne kadar tek sahada yaptığı en büyük yatırımdan daha fazla bir yatırım söz konusu olacak” dedi.

HEDEF BİR SONDAJ KUYUSU AÇMAK

Karadeniz’de deniz yetki alanının 250 kilometrekarelik kısmında sismik çalışmaların tamamlandığını ifade eden Dönmez, sondaj kuyularını bu bölgelerde yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Deniz yetki alanı içinde yer alan ve daha önce sismiği yapılmamış yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan olduğunu kaydeden Dönmez, “Şu anda 3 boyutlu sismik çalışmaları devam ediyor. Bizim hedefimiz, bu yıl içerisinde potansiyel gördüğümüz sahalardan bir tanesinde yine keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak, eğer bir keşif olursa o zaman yeni bir keşfi açıklayacağız. Artık bu sahada daha önce açıklanan yaklaşık 400 milyar metreküplük rezerv de o artık yeni bir keşif değil. Yapılan çalışmalarla belki aşağı yukarı yönlü birtakım revizyonlar olabilir, ama o artık mevcut bilinen sahanın üreteceği miktarda bahsediyoruz. Keşif amaçlı yaptığımızda o bizim için yeni rezerv, yeni keşif anlamına gelecek” diye konuştu.

KANUNİ VE FATİH KARADENİZ’DE

Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin şu anda Filyos Limanı’nda son kontrollerinin yapıldığını belirterek, “Mart ayı içerisinde limandaki işlemleri biter. Nisanda ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz. Sonrasında da Kanuni ve Fatih gemisi birlikte Karadeniz’de birisinin açtığı kuyuları öbürü arkadan gelip tamamlayacak şekilde, üretime hazırlama kapsamında ilerleyecekler” diye konuştu. Dönmez, sondaj ve sismik gemilerin görev yerleri ile ilgili olarak ise, MTA Oruç Reis gemisinin Antalya açıklarında 3 boyutlu sismik çalışmalarına devam ettiğini, Yavuz sondaj gemisinin şu anda Mersin Taşucu’nda olduğunu söyledi.