Kandıra'da, bayram tatilinde 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Çok sayıda mavi bayraklı plaj ile maviyle yeşilin iç içe geçtiği koyları barındıran Kandıra, doğaya yakın, kalabalıklardan uzak tatil arayışında olan İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor.

Özellikle Kerpe, Kefken ve Cebeci gibi butik otel ve apart tarzı konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu destinasyonlarda rezervasyonlar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle günler öncesinden doldu.

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yoğun rezervasyon dönemi geçirdiklerini söyledi.

Hafta içlerinin de geçen yıla göre daha yoğun olduğunu dile getiren Güneş, "Kurban Bayramı tatil süresi açıklanmadan günler önce 4-5 günlük rezervasyonlar doldu. Şu an rezervasyon oranı, yüzde 100'e yakın. İlk defa bu sene böyle bir durumla karşılaştık. Neredeyse bir ay önceden yüzde 100'e yakın doluluk yakalandı." diye konuştu.

Güneş, geçen yıla göre daha yoğun bir sezon beklediklerini ifade ederek, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 750 bin ziyaretçi geleceğini düşünüyorduk ama 900 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyon olacağını düşünüyoruz." dedi.

"HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI"

Kandıra'da her bütçeye göre konaklama imkanının bulunduğuna işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

"Tatilciler 40 liraya çadırda da kalabiliyor. Bunun dışında karavan kamp yerleri var. Apart otel ve pansiyonlarda günlük fiyatlar 250 ila 500 lira arası. Aynı zamanda kişi başı 150 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkan oda-kahvaltılı butik oteller var. Güney alternatiflerini düşündüğümüzde Kandıra yüzde 50 daha ucuz."

Konaklama tesislerinin özellikle Cebeci, Kerpe ve Kefken'de yoğunlaştığını anlatan Güneş, çadır kampı için Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı bölgesinin tercih edilebileceğini kaydetti.

Güneş, ilçede mavi bayraklı 6 plaj bulunduğuna dikkati çekerek, bu plajlarda ücretsiz otopark, duş ve soyunma kabini bulunduğunu, bunların yanı sıra uygun fiyatlı şezlong ve şemsiye hizmeti verildiğini söyledi.

"REZERVASYON İÇİN ARAYANLARIN İLK SORUSU, 'MÜSİLAJ VAR MI?' OLUYOR"

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın, Kandıra'ya talebin artmasında etkili olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizde çok şükür müsilaj hiç yok. Marmara'da görülen müsilaj, bize talebi ciddi miktarda artırdı. Rezervasyon için arayanların ilk sordukları soru, 'Sizde müsilaj var mı?' oluyor." ifadelerini kullandı.

Güneş, ziyaretçilerin yüzde 70'inin İstanbul'dan geldiğini, bunun yanı sıra Ankara, Eskişehir ve Bursa'dan yoğun tatilci ağırladıklarını aktararak, tatilini Kandıra'da geçirmek isteyenlere mağduriyet yaşamamaları için gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmalarını tavsiye etti.

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