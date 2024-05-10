‘Kanatlıda ihracat pazarı kaybedilir’

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Ardıç, İsrail ile tüm ticaretin sonlandırılmasının da gecikmiş, doğru bir karar olduğunu belirtirken, “Ancak bu karar iyi planlamayla alınmalıydı” dedi.

ÜRETİMi KISARAK FİYAT DÜŞMEZ

Meslek Komiteleri toplantısı için gittiği Antalya’da bir grup gazeteciyle sohbetinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Ardıç, iç tüketimi korumak için alınacak kararlarda daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Kanatlı sektöründe dünyada en çok ihracat yapan 10 ülke arasına girildi. Fiyat artışı üretim maliyetinden kaynaklanıyor. Üretimi kısarak fiyat düşmesi beklemek doğru değil. İhracat kısıtı pazarı kaybetmemize neden olacak. Bu pazara yeniden girmeleri çok kolay olmayacak. Bu pazarlar başka ülkeler tarafından hemen doldurulacak” diye konuştu.

Tüm dünya gözü önünde sivil katliama neden olan İsrail’e ihracatın durdurulmasının, kesinlikle doğru, hatta gecikmiş bir karar olduğunu ifade eden Ardıç, “Ancak bu karar iyi planlamayla alınmalıydı. İhracatçının en az zarar göreceği şeklinde planlamaya gidilebilirdi, siparişi alıp üretmiş ihracatçı, sabah uyandığında ihracatın durdurulduğunu öğrendi. Çok yüklü zarara uğradı” dedi.

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İLKOKULDAN SONRA MESLEĞE YÖNELİM

Türkiye’nin mevcut eğitim sistemi ile işgücü ihtiyacının örtüşmediğine dikkat çeken Ardıç, “MEB geçen hafta 10 yıllık bir çalışma sonucu hazırlandığını belirtiği müfredatı görüş ve önerilere açtı. Toplamda 3 bin sayfayı aşıyor. Ara vermeden metnin tamamını okursanız, uyumadan 75 saatte bitirebilirseniz. Görüş bildirmek için bir hafta süre tanındı. En az 1 yıl süre verilmeliydi. 208 üniversite, 8 milyon üniversite öğrencisi var. Her öğrenciyi üniversite için hazırlıyoruz. Bu alanlarda bu kadar işgücü ihtiyacı var mı bakmıyoruz. Öğrenciler ilkokuldan itibaren mesleki eğitime yönlendirilmeli” ifadelerini kullandı.