Kamyon ve TIR parkları ‘korona düzenlemesi’ istiyor

Koronavirüs nedeniyle birbiri ardına uyarılar yapılıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunulmaması konusunda açıklamalar yapılırken, eğere böyle bir ortama girilecekse de sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Yurdun büyük bölümünde bu uyarılar dikkate alınıp, evlerde kalınsa da bazı yerlerde henüz uyarıların ciddiye alınmadığı görülüyor. TIR ve kamyon parklarında şoförlerin bu uyarıları dikkate almadığı, kalabalık bir şekilde iç içe zaman geçirdiği görülüyor. Şoförlerin beklediği yerlerden biri de Gebze’de bulunan Marmara Nakliyeciler Sitesi. Burada bulunan nakliye firmaları, şirketlerin taşınmasını istediği ürünlerini kamyon ve TIR’cılarla buluşturuyor. Yani TIR ve kamyonlar buradan aldıkları yükleri gidecekleri yere götürüyor. Birçok TIR ve kamyon şoförü geçmişte olduğu gibi söz konusu park yerinde herhangi bir önlem almadan yeni işler alabilmek için bir arada hareket ediyor.

DAHA FAZLA ÖNLEM ŞART

Taşınacak yük konusunda virüs nedeniyle çok fazla azalma olmadığına dikkat çeken nakliye firmalarının yetkilileri, “Bazı ürün gruplarının sevkiyatı azalsa da hala kamyon ve TIR’lar için taşınacak yük yeterli derecede var. Ancak herhangi bir önlem olduğunu söyleyemeyiz. TIR ve kamyon şoförler sanki hiç virüs tehlikesi yokmuş gibi hareket ediyor. Nakliye şirketlerinin ofislerine girip çıkıyor, arkadaşlarıyla birlikte çok yakın mesafede oturup, nakliye sitesi içindeki yerlerde yemek yiyor. Restoranlarda oturmak yasak ama ayakta yemek yiyorlar. Burada da sosyal mesafe kuralına özen gösterilmiyor. Bu da bölgemizi tehlikeli hale getiriyor. Burada yetkililerin devreye girip kamyon ve TIR parkları için düzenleme yapması gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin dört bir tarafındaki ihtiyaçlar kamyon ve TIR şoförleri aracılığıyla ulaştırılıyor. Onların hastalanması, kamyon ve TIR parklarında virüsün görülmesi birçok işi sekter uğratır” ifadelerini kullanıyor.

DEZENFEKTAN KOYULDU

Bir başka nakliye şirketi yetkilisi de şunları söyledi: “Belediye, çeşitli önlemler aldı. Tek yerden giriş-çıkış yapılıyor. Bazı noktalarda dezenfektan bulunuyor. Ancak bunlar yeterli değil. İnsanlar sürekli çok yakın temasta bulunuyor. Bir anda ufacık nakliye ofislerine 7-8 kişi giriyor.”