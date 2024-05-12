Kamuda tasarruf paketi yarın açıklanıyor: Paketlerin devamı gelecek

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Kamuda yapılan harcamaların azaltılmasını öngören paketin ardından sırayla diğer paketler gündeme gelecek.

PERSONEL HARİCİ HER KALEM

Tasarruf paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzun süredir çalışıyor. Esnek olan her türlü harcamaya bakılırken, bütçenin üçte birinin personel gideri olduğu, bunun dışındaki her kalemin inceleme konusuna girdiği ifade ediliyor. Bu kapsamda mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti, personel alımına sınırlama gibi düzenlemelerle 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor.

Kamudan sonra gelir artıcı düzenlemelere ilişkin bir çalışma yapılacak. Vergi istisnalarını incelemek adımlardan biri. Ayrıca yapısal reformlar paketine de önem veriliyor. Paketler için Meclis desteğinin de kritik olduğu vurgulanıyor. Özellikle yapısal reformlar için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulacağı ve bunun için TBMM’de dönem dönem bilgilendirmeler yapılacağı, mesai yoğunluğu yaşanacağı da ifade ediliyor.