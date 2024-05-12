×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Kamuda tasarruf paketi yarın açıklanıyor: Paketlerin devamı gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Kamuda Tasarruf#Verimlilik Paketi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Kamuda tasarruf paketi yarın açıklanıyor: Paketlerin devamı gelecek
Hacer Boyacıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi yarın açıklanıyor.

Haberin Devamı

Kamuda yapılan harcamaların azaltılmasını öngören paketin ardından sırayla diğer paketler gündeme gelecek.

PERSONEL HARİCİ HER KALEM

Tasarruf paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzun süredir çalışıyor. Esnek olan her türlü harcamaya bakılırken, bütçenin üçte birinin personel gideri olduğu, bunun dışındaki her kalemin inceleme konusuna girdiği ifade ediliyor. Bu kapsamda mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti, personel alımına sınırlama gibi düzenlemelerle 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor. 

Kamudan sonra gelir artıcı düzenlemelere ilişkin bir çalışma yapılacak. Vergi istisnalarını incelemek adımlardan biri. Ayrıca yapısal reformlar paketine de önem veriliyor. Paketler için Meclis desteğinin de kritik olduğu vurgulanıyor. Özellikle yapısal reformlar için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulacağı ve bunun için TBMM’de dönem dönem bilgilendirmeler yapılacağı, mesai yoğunluğu yaşanacağı da ifade ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamuda Tasarruf#Verimlilik Paketi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!