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Kamu işçilerine iyi haber! Seçim öncesi sözleşme imzalanacak

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#Kamu#İşçi#Sözleşme
Kamu işçilerine iyi haber Seçim öncesi sözleşme imzalanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 17:19

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmelerin ardından 700 bin kamu işçisi ile 14 Mayıs seçimleri öncesi toplu sözleşmenin imzalanacağını söyledi.

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Yozgat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nde belediye çalışanlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Törende konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yozgat Belediyesinin taban ücret uygulaması üzerine verilen yüzde 30 oranında zam dolayısıyla Belediye Başkanı Celal Köse'ye teşekkür etti. Arslan, yakın zamanda kamu çerçeve protokolüne imzalayacağını ifade ederek, “Sayın Bakan ile görüştüm. İnşallah bu hafta içerisinde olmazsa, seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de inşallah imzalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekçiler için ilk andan itibaren yola çıkarken söylediği 'Biz emekçileri, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' anlayışını 20 yıldır görüyoruz. İnşallah bu dönem de enflasyona ezdirilmeyen bir kamu işçisinin de toplu sözleşmesini hep beraber imzalamış olacağız” dedi.

"BU ÜLKEYE ASLA HAİNLERİN İHANETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin beka sorunu olduğuna da değinen Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız 2013'te IMF'yi kovdu. Türkiye yatırımlara başladı. Emek hareketinin güçlenmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her sefer 'İşçilere zam vermeyin, asgari ücreti artırmayın' diyen IMF ve direktörünü Türkiye'den kovduk. Allah razı olsun, bugün Türkiye'ye yatırım yapabiliyorsa, Türkiye emekçilerine hakkını verebiliyorsa IMF olmadığı içindir. Biz bir karar vereceğiz. IMF ile yol yürümek isteyen Türkiye'deki muhalefetle mi beraber olacağız? IMF'yi kovan Cumhurbaşkanı'yla mı beraber olacağız? 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenlerle mi beraber olacağız? 15 Temmuz'da hainlere karşı yüreğini, kalbini siper etmiş Cumhurbaşkanı'nın yanında mı duracağız? Kandil'de Türkiye'ye tehdit edenler, Türkiye'de yeni bir dizayn peşinde koşan hain teröristlerin işaret ettikleriyle mi beraber olacağız? Milletin adamıyla mı beraber olacağız? Elbette bizim tarafımız belli, biz tarafsız falan değiliz. Milletin yanında saf tutmak, milletin adamıyla yürümek, milletle beraber olmak, bizim taraftarlığımız tarafımızdır. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin gücüne, potansiyeline inanıyoruz. Bu ülkeyi kimseye böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeye asla hainlerin ihanetine izin vermeyeceğiz. Bu bir seçim değil. 14 Mayıs da sadece seçim değil, 14 Mayıs Türkiye'nin beka sorunudur. Türkiye'yi bölmek isteyenlerle mi, Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin hesapları mı olacak? Biz milletin bu hesabı en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de toplu sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Dünyada bir ekonomik bir buhran var. Olumsuz yansıması her yerde var. Buna rağmen Anadolu’da pek çok ilde belediye başkanları ile görüştüm. Hamdolsun verdiğimiz rakamla onların üzerine çıkmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından toplu sözleşme imzalandı.

Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplu iş sözleşmesi törenine; AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti milletvekili adayları, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve işçiler katıldı.

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#Kamu#İşçi#Sözleşme

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