Kamu bankalarından faiz indirimi

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Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi. Konut kredileri faiz oranlarında ise bugünden (26 Ekim) itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. Açıklamada, “Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.

TAKSİTLER NE OLACAK?

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Bugünden itibaren geçerli olacak konut kredi faiz oranlarındaki indirimle hem aylık taksit ödemeleri hem de geri ödenecek toplam tutar düşecek. Kamu bankalarında 1 milyon liranın altında genellikle uygulanan faiz alan yüzde 1.37 civarında. 500 bin liralık 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit 8 bin 513 lira. Geri ödenecek toplam tutar ise 1 milyon 21 bin 592 liraya denk geliyor. Kredi faizi yüzde 1.29’a gerilediğinde 500 bin liralık bir kredinin 120 ay vadeli ödemesinde aylık taksit 8 bin 214 liraya düşecek. Geri ödenecek toplam tutar da 985 bin 721 lira olacak. Aylık taksit 299 lira daha düşük olurken, geri ödenecek toplam ödeme de 35 bin 871 lira daha düşük olacak. Alan kişilere göre değişen konut kredisi bir kamu bankasında en yüksek yüzde 1.43’ten de veriliyor. 500 bin lira için aylık yüzde 1.43’ten konut kredisi çekildiğinde aylık taksit 8 bin 740 liraya denk geliyor. Geri ödenecek toplam tutar da 1 milyon 48 bin 877 lira. Faiz yüzde 1.29’a indiğinde aylık taksit 526 lira, geri ödenecek toplam tutar ise 63 bin 156 daha az olacak.

1 MİLYON LİRA ÜSTÜNDE

1 milyon liranın üstündeki konut kredisi faizleri de bugünden itibaren yüzde 1.34’e düşürülecek. Kamu bankalarında genellikle 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarında. 1 milyon lira ve 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit ödemesi 17 bin 346 lira, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 81 bin 571 lira olacak. Kredi faizi aylık yüzde 1.34’e indiğinde aylık taksit ödemesi 16 bin 818 liraya, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 18 bin 160 liraya gerileyecek. Aylık kredide 528 liralık bir düşüş olacak.

TİCARİ KREDİ ORTALAMA FAİZİ YÜZDE 20.17

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Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. Geçen hafta da 200 baz puan daha indirerek yüzde 16’ya çekti. Merkez Bankası bankaların verdiği kredi faizlerinin ağırlıklı ortalama faizini yayınlıyor. Buna göre 30 Temmuz tarihinde yüzde 21.25 olan ticari kredilerde ortalama faiz, 27 Ağustos tarihinde yüzde 20.72, 24 Eylül’de yüzde 21.20, 1 Ekim’de yüzde 20.95, 8 Ekim tarihinde yüzde 21.01 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 20.17 oldu. Merkez Bankası son PPK kararı sonrasında yapılan açıklamada, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır” demişti. Yine bankaların verdiği kredilerin ortalama faizine göre konut kredileri 30 Temmuz tarihinde yüzde 17.94’tü. 27 Ağustos’ta yüzde 17.80, 24 Eylül’de yüzde 17.91, 1 Ekim’de yüzde 17.83, 8 Ekim tarihinde yüzde 17.89 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 17.90 oldu. Üç kamu bankasının yaptığı indirimin etkileri ise ilerleyen haftalarda görülebilecek.