Kakao ile fındığın birleşmesinden ortaya çıkan Nutella’nın öyküsü 2. Dünya Savaşı’na uzanıyor: Bir kavanozda tam 60 yıl

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- Nutella, dünyanın ilk kakaolu fındık kreması olarak yeni bir kategorinin doğmasını sağlamış bir ürün. Nutella’nın 60 yıllık hikayesini ve başarısının ardında yatan olguları özetleyebilir misiniz?

Nutella bugün 170 ülkede milyonlarca tüketicinin güne gülümseyerek başlamasına katkıda bulunan, sofralarına lezzet katan bir ürün. Tamamen sevenleri tarafından başlatılan bir Dünya Nutella Günü olduğunu ve 2007’den beri her yıl 5 Şubat’ta dünyanın farklı yerlerinden tüketicilerin Nutella ile hazırlanan özel tariflerini sosyal medya üzerinden paylaştıklarını düşünün. Tüketicisiyle böylesine güçlü bir bağ kurabilmek bir marka için gerçekten çok özel bir durum.

Bu başarının arkasında 60 yıllık bir inovasyon hikayesi var. Ferrero’nun kurucusu Pietro Ferrero’nun güçlü öngörüsüyle ortaya çıkan kakaolu fındık kreması fikri, gıda sektöründe girişimciliği ve olağanüstü inovasyonu gösteren yepyeni bir kategorinin doğuşuna yol açtı. Nutella yaratıcılığın, sevginin ve tutkunun, titizlikle seçilen hammaddelerle birleşimiyle doğdu.

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Dünyanın ilk kakaolu fındık kreması olan Nutella’nın arkasındaki vizyonu anlamak için 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa’ya gitmemiz gerekiyor. O dönemde Avrupa’da kakao kıtlığı hakim. Pietro Ferrero da herkesin gördüğü şeyi değil, kimsenin düşünmediğini düşünüyor. ‘Daha az kakao ve daha fazla fındık kullandığımız yeni bir tarif geliştiremez miyiz?’ sorusuyla yola çıkıyor. Çünkü yaşadığı Alba şehrinde fındık bolca bulunan bir ürün ve hayatını bu tarifi geliştirmeye adıyor. En sonunda ‘Pasta Gianduja’ adı verilen, bugünkü Nutella’nın daha katı olan dilimlenip ekmeğin üzerine sürülebilen ilk versiyonunu geliştiriyor.

İnovasyon hikayesi, Pietro Ferrero’nun oğlu Michele Ferrero ile devam ediyor. Bu ürünü yeni teknolojilerle nasıl geliştirebiliriz diye düşünerek, 20 yıl sonra Nutella tarifini geliştiriyor. Nutella ikonik kavanozuyla ilk kez 1964 yılında Alba fabrikasında üretim bandından iniyor ve o günden bu yana İtalya’nın Alba şehrinden çıkıp global bir başarıya dönüşüyor. 60 yıldır milyonlarca insan güne Nutella’nın yaydığı pozitiflik, birliktelik, masalarındaki lezzet ve keyifle başlıyor.

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-Türkiye’deki tüketicilerin Nutella’ya olan ilgisi nasıl?

Nutella dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sevilerek tüketiliyor. Ülkemizde Nutella ile kakaolu fındık kreması pazarının lideriyiz. Her yıl 50 milyon kavanozun üzerinde Nutella tüketicilerimizle buluşuyor. Dünyayı 60 yıldır gülümseten Nutella’nın yıldönümünde, gülümsemenin gücünü biz de Türkiye’deki tüketicilerimizle birlikte kutluyoruz.

-Ferrero’nun kaç fabrikası var, kaç ülkede faaliyette?

1946’da İtalya’nın Piyemonte bölgesinde bir aile şirketi olarak kurulan Ferrero Grubu, Nutella®, KinderSurprise® ve Ferrero Rocher® gibi ikonik markalarıyla dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri. Ferrero 5 kıtada, 50 ülkede, 37 üretim tesisinde faaliyet gösteriyor ve 170’in üzerinde ülkede ürünleri bulunuyor.

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-Ferrero Türkiye Çikolata olarak kurulduğunuz günden bugüne nasıl bir ilerleme kaydettiniz?

Ferrero Türkiye ailesine katıldığımda, yaklaşık 30 kişilik küçük ama heyecanı büyük bir organizasyonduk. Birlikte büyük bir hayal kurduk. Türkiye’yi Ferrero’nun önemli üretim ve ihracat üslerinden biri haline getirme hedefiyle yola çıktık. 2013 yılında Ferrero’nun 19. fabrikasını Manisa’da kurduk. Tüm dünyada çok sevilen ve ikonik markalar haline gelen Nutella ve Kinder markalı ürünleri ülkemizde üretmeye başladık.

Dünyada Nutella’nın üretildiği 11 fabrikadan biriyiz. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 150 milyon avro yatırım yaptığımız tesisimizin üretim kapasitesi her yıl çift haneli büyüyor. Açılışında sahip olduğu kapasitenin yaklaşık üç katına ulaşarak bugün 80 bin tonun üzerinde üretim kapasitesiyle hizmet veriyor. Tesisimiz, üstün kalite standartları, çevreye duyarlılığı, değerli insan kaynağı ile Ferrero Grubu’nun en önemli üretim tesisleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Şirket içindeki en üst kalite standardı olan “altın standardı” üst üste alarak da yıllar içinde bu başarısını pekiştirdi. Küçük bir ofisle başlayan yolculuğumuzun kısa sürede büyük bir üretim ve ihracat üssü olarak devam etmesine tanıklık etmek ise benim için büyük bir ayrıcalık.

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Bugün Ferrero Türkiye Çikolata çatısı altında yaklaşık 400 çalışanımız var, operasyonlarımızla da onlarca kişiye dolaylı istihdam sağlıyoruz. Yetişmiş insan kaynağımızı yurt dışındaki ofislerimize üst düzey pozisyonlara gönderiyoruz. Bugün 30’un üstünde çalışanımız ülkemizi yurt dışında gururla temsil ediyor. 2021’den bu yana sorumlu olduğumuz Türkiye, İran, Pakistan ve Afganistan (TIPA) bölgesinde, Ferrero’nun en önemli tesislerden biri olarak büyümeye devam ediyoruz.

-Türkiye’de yaptığınız üretimle ne kadar ihracat yapıyorsunuz?

Manisa tesisimizde ürettiğimiz markalı ürünleri Hindistan, Dubai, Çin gibi yaklaşık 30 ülkeye ihraç ederek, ihracat üssü konumumuzu güçlendiriyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı” listesinde yer alan Ferrero Türkiye Çikolata, 2022 yılında yaklaşık 40 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş, 2023 yılında ise ihracatını 77 milyon doların üzerine çıkartmıştır.