Kâğıt helvaya ‘taklit’ cezası

40-50 yıllık geçmişe sahip iki marka ile asırlık Koska’yı bir dava dosyasında bir araya getiren ise tescilli kağıt helva tasarımının kopyalanması iddiası oldu. Mehmet Şirin Bayram’ın sahibi olduğu Şirin Ticaret, Koska ile üretim anlaşması yaptı. Şirin Ticaret’in ürettiği kâğıt helvalar Koska ambalajında satılmaya başlandı. Eylül 2010’dan sonra Koska, Şirin Ticaret’ten ürün almamaya başladı.

BAŞKA FİRMADAN ALDI

Şirket personeli, Koska’nın kendilerinden ürün almamasına rağmen, çeşitli market zincirlerinden ürünün satılmaya devam ettiğini fark etti. Yapılan araştırma sonrası Koska’nın, Dündar Cırıt’ın sahibi olduğu Şükreden Ticaret ile anlaşmaya vardığı anlaşıldı. Benzer ürünü, 1980’li yıllardan bu yana Belkos markası ile ürüten Şükreden Ticaret’in üretip Koska’ya sattığı anlaşıldı. Ürün üzerinde yapılan incelemede, Şükreden Ticaret tarafından satışı yapılan ürünün, Şirin Ticaret’in sahibi Mehmet Şirin Bayram adına tescilli tasarım ile aynı olduğu görüldü. Mehmet Şirin Bayram, tescilli tasarımı ile üretim yapıldığını öne sürerek Koska’nın bağlı olduğu Merter Helva San. ve Tic. AŞ ile Dündar Cırıt’a ait Şükreden Ticaret’e karşı 75 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat davası açtı.

‘DAVA REDDEDİLSİN’

İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada savunmalarını sunan Koska’nın avukatları özetle “Davacının tescilli tasarımı piyasada çok kullanılıyor. Söz konusu tasarımın ayırt edici bir özelliği de yok. Davanın reddine karar verilsin” dedi. 10 yıl süren davada, bilirkişi raporu sonrası kararını veren Mahkeme, “Davacının tasarımdan doğan hakkına tecavüz edildi” yönünde hüküm kurdu. Mahkeme, Koska ile Şükreden Ticaret’in, Mehmet Şirin Bayram’a 48 bin 280 TL maddi, 30 bin TL de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkemenin belirlediği tazminat tutarlarına 10 yıllık da faiz işlenecek. Söz konusu mahkeme kararı kesinleşti.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın