Kadınlar için online zorbalığa karşı proje geliştirdiler

Kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemek için birçok kurum çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri de online ortamda kadınlara yönelen şiddetle ilgili. 2019 yılında gerçekleştirilen Stay On programının bulgularına göre kadınların online ortamda şiddete maruz kalma riski erkeklere göre 27 kat daha fazla. Kadınların yüzde 50’si de online taciz nedeniyle fiziksel güvenliklerinden de endişe ediyor. Tacize uğrayan kadınların yüzde 28’i daha az çevrimiçi olmayı tercih ederken, yüzde 75’i de sosyal medya alışkanlıklarını değiştiriyor.

Pandemi ile birlikte online hayatın yoğunlaşmasıyla online tacizin de arttığı biliniyor. Google Developer Group bünyesinde bulunan Women Techmakers programı bu verilerden yola çıkarak Türkiye’de de yeni projelerini hayata geçirmeye başladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden “Women Techmakers” temsilcileriyle başlayan işbirlikleriyle yeni projeler ortaya çıktı. Türkiye’de 28-30 Ağustos’ta gerçekleştirilen “hackathon”da ilk üç proje de ödüllendirildi. Gençler kadınların siber saldırılara karşı kullabilecekleri yaratıcı çözümler geliştirdiler.

GENÇLER SİBER ZORBALIĞA KARŞI PROJE ÜRETTİ

Bu projelerden birinciliği ‘Cyber Guard’ uygulaması aldı. Özge Hurma ve Ekrem Bal’ın hazırladığı uygulama kullanıcılara gelen mesajları yapay zeka, doğal dil işleme ile analiz ederek siber tacizi algılıyor. Bu uygulama telefona gelen mesajların siber taciz olup olmadığını sınıflandırmak için 35 bin tweet datasını eğiterek bir yapay zeka programının geliştirilmesiyle işliyor. Böylece kişiye gelen saldırı yüzde 85 oranında uygulama sayesinde algılanıyor.

Örnek vermek gerekirse; kişiye şöyle bir mesaj geldiğinde: “10 dakikaya kadar kapının önüne in, yoksa seni gebertirim” Bu mesaj yapay zeka sayesinde taciz içerikli olarak tespit edildiğinde uygulamanın gönüllü pisikoloğu devreye hemen girebiliyor ve kişi şikayetini istanbulbarosu.org.tr’ye anında yapabiliyor.

İkinci olan proje ise Işıl Kobak, Ahmet Kerem Ayan ve Serenay Akgün’ün “Güneş App” uygulaması. Bu uygulama kadınların kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda yasal yollara başvurabilmeleri ve destek alabilmeleri için psikolojik rehberlik alabilecekleri kişilere ulaşmalarını sağlıyor. Güneş App anoim bir rehberlik hizmeti. 18 yaş altı üyelerini STK’lara, 18 yaş üstünü ise uzmanlara bağlıyor.

Dilan Kara ve Ege Dinnen’in kadınlara ve çocuklara sosyal ağlarda çevrimiçi tacizden nasıl korunacaklarını öğreten Be Brave Online projesi de yarışmada üçüncülüğü aldı. BBO aslında oyun oynatarak kadınlara ve çocuklara tacizden nasıl korunacaklarını öğretiyor.

Dünyada siber tacize uğrayanların yüzde 76’sı, Türkiye’de de yüzde 58’i kadın. Kadınların yabancıların tacizinin kurbanı olma oranı erkeklerden 2 kat fazla. Kadınların yakınlarının tacizine uğrama oranı ise erkeklerden 8 kat fazla.