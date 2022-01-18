Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

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Onbinlerce gurbetçi gibi Ramazan Çelik de, JETPA’nın Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yapılan tanıtımlardan etkilendi. Bir miktar birikimi bulunan Çelik, Jetpa Holding’in Almanya’daki şirketinin kapısını çaldı. Şirket çalışanı A. A., Çelik’e Türkiye’de kurulacak İmza markalı otomobil projesini anlattı ve ikna etti. Bu kişi, Çelik’e yaptığı ödemeyi, kâr payı ile iade alacağını “Banka kadar sağlamız” sözleri eşliğinde belirtti. Çelik, biriktirdiği parayı şirketin hesabına aktardı. Çelik’in 3 Mart 1999’da yaptığı bu para yatırma işleminin üzerinden bir yıl geçmeden JETPA açısından işler kötüye gitmeye başladı. 2001’de Çelik’in para yatırdığı şirket kapandı. Çelik de, benzer durumdaki onbinlerce gurbetçi gibi, verdiği parayı almak için yoğun bir çaba içine girdi.

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35 BİN EURO’LUK ÖDEME

Çelik, alacağının tahsili için Frankfurt Main Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Çelik’in açtığı davada, davalı konumda Jetpa Holding’in yanı sıra, Fadıl Akgündüz, eşi Birsen Akgündüz ile, Akgündüz’ün ortağı Sacit Duran da yer aldı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Çelik’i haklı buldu. Mahkeme, Çelik’in hileli bir biçimde kaldırıldığına hükmetti ve ödediği 35 bin Euro’nun faizi ile ödenmesine karar verdi.





‘KİMSE KANDIRILMADI’

Çelik, Almanya mahkemesinin verdiği kararın Türkiye’de işleme konulabilmesi için yeni bir dava açtı. Bu kez, Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen yıl, ‘tanıma ve tenfiz’ davası açıldı. Fadıl Akgündüz’ün avukatları, anılan davada yaptıkları savunmalarda özetle “Kimsenin kandırılması durumu söz konusu değil. Ortada herhangi bir usulsüz işlem yok” dedi. Davalı konumda bulunan Sacit Duran adına yapılan savunmada ise, “Davacı Ramazan Çelik’in para yatırdığı şirket ile müvekkilin ilgisi yok. Duran, Jetpa Holding AŞ’deki hisselerini de yıllar sonra mahkeme yolu ile alabildi” denildi. Mahkeme, yapılan yargılama sonrası Çelik’in davasını kabul etti. Mahkeme, Almanya mahkemesinin verdiği kararının tanınması önünde yasal bir engel bulunmadığı kaydedildi. Mahkeme, Çelik’e yapılacak ödemede, Sacit Duran dışındaki kişiler ile Jetpa Holding AŞ’nin sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Çelik’e 35 bin Euro’luk ödemenin son 12 yıllık faizi ile yapılması gerektiğine karar verdi. Bu kararla, Çelik, alacağının tahsili için işlem yapabilecek.

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PROJELERİ YARIM KALDI

Fadıl Akgündüz adı bugüne kadar, yarım kalan bir dizi proje ile gündeme geldi. 1987’de Jet Sürücü Kursu ile işe başladı. ‘Jet Fadıl’ lakabı da bu şirketin unvanından doğdu. Bir dönem Proton otomobillerinin Türkiye distribütörü olan Akgündüz, Jet-Kent adı ile konut inşa etti. İstanbul, Ankara ve Antalya’da binlerce konut üretileceği açıklandı. Bu projelerin bir kısmı tamamlanırken, önemli bir bölümü için kazma dahi vurulmadı. Akgündüz’ün şöhreti Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden topladığı 350 milyon Euro ile parladı. Akgündüz, bu parayı Siirt’te kuracağı otomobil fabrikası için topladığını söyledi. “İmza” adı verilen otomobilin tanıtımı yapıldı ancak ne fabrika arazisi alındı, ne bina yapıldı. Para veren binlerce kişi dava üstünü dava açsa da umduklarını bulamadı. 2003 yılında cezaevine giren Akgündüz 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Akgündüz, 2010 yılında ise Caprice Gold isimli proje ile ortaya çıktı. 7 yıldızlı tesis olarak lanse edilen projede devre mülk satışları yapıldı. 28 bini aşkın kişiden 1.4 milyar liraya yakın para toplansa da proje yarım kaldı. Maldivler’de de devre tatil satışı için de 190 milyon dolar topladı ve yarım bıraktı. 2015 yılında, yeğeni Salih Obut ile birlikte tutuklanan Akgündüz, Mart 2017’de tahliye oldu. Nitelikli dolandırıcılık iddiası ile yargılandığı dava ise sürüyor.