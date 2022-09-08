Japonya'da iflaslar hızla artıyor

Haberin Devamı

Dünya genelinde meydana gelen enflasyonun etkileri dev ekonomileri daha da fazla etkilemeye başladı. Japonya'da şirket iflaslar dört aydır üstü üste yükseliş gösteriyor.

11 AY SONRA YÜKSELİŞ BAŞLAMIŞTI

Mayıs ayında 11 aylık düşüşün ardından ilk kez şirket iflaslarında artış yaşanmıştı.

Gözden Kaçmasın Goldman Sachs beklentiyi artırdı! Fed daha fazla faiz artırabilir Haberi Görüntüle

AĞUSTOS'TA YÜZDE 9,8'LİK ARTIŞ

Japon araştırma şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamaya göre, iflas eden şirket sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında artmış ve 493 olarak belirlenmişti. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 449'du.

İFLASIN NEDENİ "DURGUNLUK"

İflas eden şirketler genel olarak durgunluk yaşandığını ve bundan dolayı kepenk indirmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

BATIK BORÇLAR DA ARTIYOR

Şirketlerin batık borçları da yüzde 11,9 oranında artışla 105,9 milyar yene ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 94,62 milyar yen civarındaydı.