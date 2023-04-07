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Japonya, Bayraktar TB2'yi deneyecek

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#Bayraktar TB2#Japonya#SİHA
Japonya, Bayraktar TB2yi deneyecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 09:53

Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarına yurt dışından talepler artarak devam ediyor. Teknoloji devi Japonya'nın da, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve testlere tabi tutacağı belirtildi.

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Japonya ulusal basında çıkan haberlere göre, "Bayraktar TB2"nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası, Japon ordusunun bu alandaki tercih listesine girdiği kaydedildi.

TRT Haber'in haberine göre, basında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 2023 mali yılı bütçesi kapsamında, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacağı yer aldı.

Testlerin başarılı olması durumunda, Japonya'nın yüksek miktarlarda "Bayraktar TB2 SİHA" siparişi vermesi ve bu alanda BAYKAR ile iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI KAZUHİRO ((SUZUKİ KAZUHİRO)) da, 1 Nisan'da BAYKAR'ı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti. 

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#Bayraktar TB2#Japonya#SİHA

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