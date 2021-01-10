İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Öğretim Üyesi alacak! İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı:

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.