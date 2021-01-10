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Ekonomi
Haber Giriş: 10.01.2021 - 01:25 | Son Güncelleme:

İzmir Demokrasi Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak

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İzmir Demokrasi Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak
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İzmir Demokrasi Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak. İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlandı. İlana son başvuru tarihi 14 Ocak olarak duyuruldu.

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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