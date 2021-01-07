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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

İsviçreli LafargeHolcim, ABD'li "çatı şirketini" satın alıyor

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İsviçreli LafargeHolcim, ABD'li "çatı şirketini" satın alıyor
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Başta çimento olmak üzere inşaat malzemeleri üreticisi, İsviçre merkezli şirket LafargeHolcim, ABD merkezli çatı sistemleri üreticisi Firestone Building Products’ı (FSBP) 3,4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

LafargeHolcim’den yapılan açıklamaya göre, Firestone Building Products'ın sahibi Japonya merkezli Bridgestone borçlar dahil LafargeHolcim’in 3,4 milyar dolarlık teklifini kabul etti.

Açıklamada, Firestone Building Products'ın 2020'de cirosunun 1,8 milyar dolar ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) ise 270 milyon dolar olduğu yer aldı.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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