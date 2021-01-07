İsviçreli LafargeHolcim, ABD'li "çatı şirketini" satın alıyor

LafargeHolcim’den yapılan açıklamaya göre, Firestone Building Products'ın sahibi Japonya merkezli Bridgestone borçlar dahil LafargeHolcim’in 3,4 milyar dolarlık teklifini kabul etti.



Açıklamada, Firestone Building Products'ın 2020'de cirosunun 1,8 milyar dolar ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) ise 270 milyon dolar olduğu yer aldı.



Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.