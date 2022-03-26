İşte Türkiye’ye enerji veren kadınlar

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin enerji veren kadınları, ödüllerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

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Emine Erdoğan, 2020 Özel Jüri Ödülü kategorisinde Diyarbakır Anneleri’ne ödüllerini verdiKadın ve erkek dengesi sağlanmış bir enerji sektörünün oluşması için düzenlenen, sektörün değişim ve dönüşümüne gerek akademik çalışmaları gerekse sahadaki çalışmalarıyla imza atan kadınların başarılarını daha da görünür kılmayı amaçlayan ödüller “Akademi, İş Dünyası, Profesyonel, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Geleceğe İlham Veren Kadın ve Jüri Özel” olarak 7 farklı kategoride dağıtılıyor. Ödül töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Fatih Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının kamuoyunda kadınların başarı hikayelerini daha görünür kılmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Etkinliğin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında merakla beklendiğine işaret eden Bakan Fatih Dönmez, “Son yıllarda her sektörde kadın istihdamının artığını görüyoruz. Bunların başında da ne mutlu ki enerji sektörü geliyor. Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor”diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan gecede Turkovac bilim ekibi kadın üyeleri ve Tokyo 2020 olimpiyat medalisti kadın sporculara ödüllerini verdi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, ödülünü Gülsüm Azeri’den aldı. Geceye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile akademi, siyaset, iş, sanat, spor dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

JÜRİNİN, bu yıl 120’den fazla dosya üzerinden yaptığı değerlendirme sonucu her kategoride 3 aday finale kaldı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri’nin başkan, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin’in başkan yardımcısı olduğu jüride Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik yer aldı.

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Gözden Kaçmasın Ukraynalı akademisyenlere Atatürk formülü Haberi Görüntüle

İŞTE KAZANANLAR

AKADEMİ ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Serap Güneş

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Güneş, ucuz ve kolay yöntemlerle güneş enerjisinden elektrik üretilmesi konusundaki uluslararası yayınlarıyla dünyada en fazla takip edilen biliminsanları arasında.

İŞ DÜNYASI ÖDÜLÜ

Kübra Kalyoncu Şeherli

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Cambridge Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nden lisans derecesine sahip. Kalyoncu, Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda 2100 kişilik ekibe liderlik yapıyor.

PROFESYONEL ÖDÜLÜ

Meryem Akpınar

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Ardahan İl Koordinatörü olarak görev yapan Meryem Akpınar, elektrik dağıtım sektöründe uzun yıllardır görev yapan Türkiye’nin tek kadın il koordinatörü. Akpınar, Ardahan’ın bütün köy ve ilçelerine ulaşmak için 10 yılda 1 milyon km yol katetti.

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GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ

Yasemin Korkut

2017’de KOSGEB, İŞKUR ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü girişimcilik eğitimlerine katılan Yasemin Korkut, hobi olarak başladığı meyve ve sebze kurutma işinde kendi markasını yarattı.

ENERJİDE ÖRNEK ŞİRKET ÖDÜLÜ

SHELL

Marka, tüm çalışanları için eşitlik ilkesini sağlıyor. Bugün Shell&Turcas şirketinin yönetim kurulunun %42’sini, icra kurulunun %50’sini kadın liderler temsil ediyor. Shell, 4 yılda 5 bin 300 kadına istasyonlarında istihdam fırsatı sundu.

JÜRİ ÖZEL

TURKOVAC bilim ekibi kadın üyeleri

COVID-19 salgınını sona erdirecek TURKOVAC aşısı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin yoğun çalışmasıyla acil kullanım onayı alan ilk yerli aşı oldu. TURKOVAC ekibi içerisinde yer alan 22 kadın araştırmacı sayesinde 7 ay içerisinde çalışmalarda Faz-3’e geçildi. 5-6 yılda gelinebilecek bütün aşamalar yaklaşık 20 ay içerisinde tamamlandı.

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İLHAM VEREN KADIN

TOKYO 2020 olimpiyatlarında madalya kazanan kadın sporcular

Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 50 kadın sporcuyla temsil edildi. Oyunlarda 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla toplamda 5 madalya elde eden Türk kadın sporcular, Türk sporu adına büyük bir başarı elde etti. Yasemin Adar güreşte, Buse Naz Çakıroğlu boksta ve Merve Çoban karatede Türkiye’ye kadınlarda ilk madalyalarını kazandırdı.