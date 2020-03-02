İşte grafikleriyle güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Coronavirüs etkisiyle yükselişe geçen altın, jeopolitik risklerin de oluşmasıyla birlikte güçlü duruşunu sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Coronavirüse ilişkin herhangi bir tedavinin bulunamaması ve ölümlerin devam etmesi tüm dünyada endişeyi artırıyor.

Bu olumsuzluklardan pozitif etkilenen gram altın ise 334 lira ile tarihi zirveyi geçtiğimiz hafta görmüştü.

Cuma gününü 316 liradan kapatan gram altın bugüne 317 liradan başladı. Gün içinde 323 lira seviyesine yükselen gram altın sabah saatlerinde kısa bir sürede yatırımcısına yüzde 2 kazanç sağladı.

Ons altın ise 1600 dolar seviyesinde seyrediyor. Gün içinde ons altın yaklaşık olarak 31 dolar değer kazandı.

İŞTE GRAM ALTIN GRAFİĞİ

