“İş’te geleceği” işe yön verenler anlattı

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Kitapta TİSK ve MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, Ford Otosan Genel Müdürü ve OSD Başkanı Haydar Yenigün, OYAK Renault Genel Müdürü Dr. Antonie Aoun, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, MAN Türkiye CEO’su Münür Yavuz, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Marelli Mako Genel Müdürü Erol Bakan, BOSCH Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, INDUSTRIALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. Güven Sak ve Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak Sanayi 4.0 dönemini kendi açılarından değerlendirirken, geleceğe ilişkin öngörü ve beklentilerini aktardı. Kitapta öne çıkan görüş ise, yeni dönem için doğru zamanda doğru adımların atılması durumunda Sanayi 4.0’ın Türkiye için bir fırsat olacağı yönünde. Ancak bu fırsatın kullanılması ve dezavantajlı bir konuma düşülmemesi için zaman kaybetmeksizin çalışanlar, işverenler ve kamunun ortak bir yol haritası çıkarması ve bir seferberlik ruhuyla tüm kesimlerin harekete geçmesi gerekliliğine dikkat çekiliyor.