‘İş’te dönüşüme 7 trilyon dolar

Bu süreçte kurumlardaki insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılarına (CHRO) ve insan kaynakları yöneticilerine büyük iş düştü. Dün üst düzey yönetici araştırma şirketi DataExpert ve Fortune Türkiye tarafından ‘Reshape’ (yeniden şekillendir) temasıyla düzenlenen CHRO Summit 2021’de pandeminin etkisiyle ortaya çıkan yeni düzende çalışma hayatının geçireceği dönüşüm ve şirketlerin dönüşüme nasıl ayak uyduracağı konuları ele alındı.

YARIŞ HIZ KAZANDI

Zirvede konuşan MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları söyledi: “Salgınla dijital dönüşüm yarışı hız kazandı. Küresel dijital dönüşüm yatırımlarının 2023’te 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Küresel ekonominin yüzde 65’inin dijitalleşmesi bekleniyor. İşletmelerin yüzde 60’ı uzatan çalışmayı kalıcı yapacak. Fatura bazlı çalışma, ortaklaşa çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi yeni nesil çalışma modellerini daha fazla deneyimleyeceğiz.” ‘Yeni normalde oyun kurucu olmak’ başlıklı bir konuşma yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yeni nesil çalışanların ilk önce şirketin amacına baktıklarını söyleyerek, “Paranın peşinde değiller. Tüm kurumlar potansiyel çalışana kendisini cazip göstermeli. Ekiplerin arasında, şeffaf olmalıyız. Bizler çalışanların koçu, mentoru olmak zorundayız. Onların hizmetkârı olmak zorundayız. Onlara hizmetkâr liderlik yapmak zorundayız. Hiyerarşinin en tepe noktasında olmak hiç anlamlı değil. Yeni nesil inanmadığı şirkette çalışmıyor. Yeni oyunda tercih edilen olmadan oyun kurmak mümkün değil” dedi.

EN ETKİN CHRO’LAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Elif Karacaoğlu



DataExpert’in Fortune Türkiye ile yaptığı en başarılı insan kaynakları yöneticilerinin ödüllendirildiği ‘En Etkin 50 CHRO’ listesinde bu yıl Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu da yer aldı. Tüm markalarıyla üst düzey yönetimde kadın istihdamını teşvik eden bir yapılanma içinde olan Demirören Medya’nın kadın çalışanlara yönelik projeleri Karacaoğlu’nun listeye girmesinin temel nedenlerinden biri oldu. Elif Karacaoğlu’nun aldığı bu başarıda, bu büyük medya grubunun özellikle pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmaların da önemli bir yeri var. Demirören Medya, 2020 yılında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı pandemi koşullarında çalışanlarının sağlığını her şeyin önünde tuttu. Bu dönemde uzaktan çalışma modelini hayata geçirdiğini duyuran ilk medya kuruluşu ve tüm sektörler arasında da ilklerden biri oldu. Çalışanların çevrimiçi ortama uyum sağlayarak rahatlıkla işlerine devam edebilmesi için gerekli tüm çalışmaları teknoloji grubu, sağlık grup direktörlüğü yönetimi, ulaştırma ve bina yönetimi ekipleriyle koordine eden Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, uzaktan çalışmaya hızla adaptasyonu sağlayarak büyük bir başarı elde etti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da “Elif’in bu süreçteki çalışma koşullarıyla ilgili kurduğu tüm sistemler işlerimizi bir gün bile aksatmadan, sanki bir aradaymışız gibi yapmamızı sağladı” diye konuştu.

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