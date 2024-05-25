İşte dijital telifin çerçevesi

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Yılmaz’ın önceki gün Komisyona yaptığı sunum Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

- “Gazete ve dergilerdeki makalelerde kaynak gösterilmesi gerekiyor. Burada da amacını aşan büyük iktibasların yapıldığını görüyoruz. Bu noktada büyük ekonomik kayıplara yol açtığından dolayı yine üzerinde tartışmamız gerekiyor, belli değişiklikleri yapmalıyız.

- Telif hakkıyla korunan bir hak söz konusu değil. Takdir Meclisimizin. Bu, arzu edilirse film yapımcısında, müzik yapımcısında olduğu gibi, bir eseri icra eden, söyleyen, çalan, oynayan aktör, aktriste olduğu gibi basın-yayıncılarına da biz hukuk dilinde ‘bağlantılı hak’ diyoruz, ‘related right’ bağlantı hak verilebilir. Bu noktada basın-yayıncısı, o üretilen eser ya da yayın üzerinde izin verme ve yasaklama münhasır hakkına sahip olabilir.

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- Sosyal medya üzerinden bir habere atıfta bulunarak yaptığınız paylaşımlar, ‘fair use’ dolayısıyla adil kullanım. Biz ulusal mevzuata aktardığımızda da kuvvetle muhtemel bu istisnaları da göz önünde bulundurmanız gerekecek.

- Ulusal telif mevzuatları ve uluslararası sözleşmelerde telif koruması genellikle 70 yıl, bağlantı haklar 50 yılla sınırlandırıldı. Haberin niteliğinden ve habere ulaşma, basın özgürlüğünden kaynaklı olarak bu süreler çok uzunca tartışılıyor. Direktif hazırlıkları kapsamında 20 sene olması konusunda bir yaklaşım benimsenirken, nihai olarak iki yıl olarak belirleniyor.”

‘ORHAN BABA ARIYOR TELİF SORUYOR’

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, görüşmelerde Genel Müdür Yılmaz’a “(Orhan Gencebay) Orhan Baba arıyor sürekli, ondan sonra biz dijital telifi konuşuyoruz. ‘Bizim daha müzik eserlerimize telif ödenmiyor’ diyor” hatırlatmasında bulundu. Yılmaz da Yayman’a “Şimdi 450 milyonluk bir telif pastası var, artık müzik konusunda o kadar kötü durumda değiliz” karşılığını verdi.