İşte destek kapsamındaki telefon ve bilgisayarlar

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7 milyon üniversite öğrencisinin faydalanabileceği vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar desteğine ilişkin son gelişmeler önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4’üne bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16.7’sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız” dedi.

YERLİ-İTHAL AYRIMI YOK

Açıklamada öne çıkan en önemli detay, daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, tarafından da dile getirilen ‘düzenlemenin sadece yerli üretim cihazları kapsaması’ kararından vazgeçilmesi oldu. Buna göre, düzenleme yerli-ithal gözetmeksizin fiyat etiketi 9 bin 500 TL’ye kadar olan tüm telefon ve bilgisayarları kapsayacak. Zaten söz konusu fiyat limiti Türkiye’de üretimi veya montajı yapılan akıllı cihazları da daha avantajlı kılıyor. Gerek akıllı telefon gerekse bilgisayar modellerinde 9 bin 500 TL’yi aşmayan cihaz sayısının çok büyük bir bölümünü yerli üretim cihazlar oluşturuyor.

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HANGİ MODELLER VAR

Örneğin, akıllı telefonlarda Samsung’un Galaxy serisinden A04e, A54 5G, A14, A04s, A32, A23, M14 5G ve M13 modelleri kapsama giriyor. Xiaomi Redmi serisinden 9C, 9T, 10 2020, 10C, 12C, Note 10S, Note 11, Note 12 ve 12 modeller de kriterleri karşılıyor. Yine Reeder, Vivo, Casper, General Mobile gibi markaların da 9 bin 500 TL’yi geçmeyen modelleri bulunuyor. Bilgisayar tarafında ise işlemcisi ve RAM’i güçlü olmayan ‘notebook’ olarak bilinen giriş seviyesi dizüstü cihazlar bulunuyor. Lenovo IP, HP 15, Casper C370.4020-4C00B, Hometech Alfa 620 C gibi dizüstü bilgisayarlar 9 bin 500 TL sınırı aşmıyor.

9.500 TL’LİK TELEFON 5.282 TL’YE ALINACAK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4’ü, bilgisayar için ise piyasa fiyatının yüzde 16.7’sine destek sağlanacağına yönelik açıklamaları da önemli detaylar arasında yer alıyor. Buna göre,

9 bin 500 TL fiyat etiketine sahip bir akıllı telefon 5 bin 282 TL’ye satın alınabilecek. Yine 9 bin 500 TL’lik bir bilgisayarın fiyatı ise sağlanacak destekle birlikte 7 bin 914 TL’ye düşecek.